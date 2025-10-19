Miało być śmiesznie. Siwiec nad trumną męża wyciska mu pryszcze i zalewa się łzami. "Co ci ludzie mają w głowach?"

Natalia Siwiec, znana celebrytka, próbowała rozbawić fanów nowym filmikiem na TikToku.

W nagraniu Natalia i jej partner odegrali scenkę udawanego pogrzebu, gdzie celebrytka "wyciskała pryszcze" zmarłemu partnerowi.

Filmik, który miał być żartem, wywołał falę oburzenia wśród internautów.

Dlaczego tak wielu fanów uznało ten materiał za niesmaczny i żenujący?

Natalia Siwiec chciała rozbawić fanów

Natalia Siwiec to od lat jedna z najpopularniejszych celebrytek w polskich show-biznesie. Rozpoznawalność zyskała w 2012 roku podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, kiedy okrzyknięto ją „Miss Euro 2012”. Natalia sprytnie wykorzystała tę szansę i od tamtej pory wciąż zbiera profity. Od kilkunastu lat pozostaje w nieformalnym związku z przedsiębiorcą Mariuszem Raduszewskim, którego w 2012 poślubiła w The Little Church of The West w Las Vegas. Mają 8-letnią córkę Mię. Siwiec choć wiele czasu spędza poza granicami Polski, to pozostaje w kontakcie ze swoimi fanami poprzez media społecznościowe. To właśnie tam aktywnie relacjonuje swoje życie, a internauci śledzą je niemal z zapartym tchem. Ostatnio celebrytka wrzuciła na TikTok filmik, który miał być zabawnym żartem, jednak dla wielu internautów nim nie był.

Siwiec nad trumną męża wyciska mu pryszcze i zalewa się łzami

Choć w ostatnim czasie Raduszewski rzadko gościł na profilach Natalii Siwiec i fani zaczęli wręcz węszyć kryzys w ich związku, to celebrytka szybko ucięła wszelkie spekulacje na ten temat.

Wiadomo, jak czegoś nie ma na Instagramie, to nie istnieje. Nie mamy kryzysu. Niektórzy sztucznie tworzą obraz czegoś, a ja tego nie robię. Mariusz albo jest, albo go nie ma, albo jest zajęty, a ja nagrywam wtedy, kiedy go nie ma

- powiedziała wówczas w wywiadzie. Jej najnowszy filmik na TikToku jest potwierdzeniem tych słów. Natalia Siwiec i jej ukochany odegrali we wspomnianym nagraniu scenkę udawanego pogrzebu. Widzimy na nim na Mariusz Raduszewski udaje zmarłego - leży w trumnie, a Natalia pochyla się nad nim zalana łzami. Po chwili celebrytka zauważa pryszcza na jego twarzy, którego z przyjemnością zaczyna wyciskać. Przerażony mężczyzna budzi się i łapie za rękę swoją ukochaną.

Fani oburzeni filmikiem Siwiec

Choć nagranie udostępnione przez Natalię miało być zabawne, to dla wielu jej obserwatorów takie nie było.

Serio, to wcale nie jest śmieszne. Nie życzę nikomu pochować swojego bliskiego Wszystko OK z Tobą?Żenujące, widocznie jeszcze nie spotkała ich tragedia, związana z odejściem bliskiej osoby. Co w tym śmiesznego, co ci ludzie mają w głowach?Żebyście sobie tylko tego nie wykrakali, z takich spraw się nie żartuje

- pisali oburzeni w komentarzach pod filmikiem Siwiec.