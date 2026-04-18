Natalie Portman zaskoczyła wyznaniem. Były mąż zgotował jej piekło

Rozstanie Natalie Portman i Benjamina Millepieda w cieniu zdrady

Drogi słynnej aktorki oraz francuskiego choreografa skrzyżowały się na planie wielokrotnie nagradzanego filmu "Czarny łabędź". Benjamin Millepied odpowiadał tam za układy taneczne, natomiast artystka wcielała się w postać wybitnie uzdolnionej baletnicy. Ich romantyczna relacja rozpoczęła się w 2012 roku i ostatecznie zaprowadziła parę przed ołtarz. Zbudowane przez nich małżeństwo ostatecznie nie przetrwało jednak trudów codziennego życia i zakończyło się wielkim rozczarowaniem.

Pierwsze doniesienia o poważnym kryzysie w ich związku zaczęły krążyć w przestrzeni medialnej już kilka lat temu. Fotoreporterzy wielokrotnie przyłapywali gwiazdę kina bez obrączki, a w tym samym czasie jej mąż był widywany u boku znacznie młodszej kobiety. Jak się szybko okazało, to właśnie niewierność ze strony tancerza doprowadziła do ostatecznego rozpadu ich wieloletniej relacji. Zdruzgotana artystka zdecydowała się na złożenie papierów rozwodowych w sądzie, a cała procedura formalnie zakończyła się na początku 2024 roku i wzbudziła ogromne zainteresowanie prasy na całym świecie.

Nowa miłość w życiu Natalie Portman

Amerykańska gwiazda nie zamknęła się jednak na nowe uczucie i obecnie buduje swoją przyszłość u boku producenta muzycznego o imieniu Tanguy Destable. Gorące uczucie połączyło tę dwójkę zaledwie chwilę po tym, jak sąd oficjalnie orzekł o końcu jej małżeństwa z francuskim choreografem. Zakochani wspólnie dzielą obowiązki związane z wychowywaniem dwójki pociech z poprzedniego związku aktorki, opiekując się czternastoletnim synem Alephem oraz dziewięcioletnią córką Amalią.

Natalie Portman ogłosiła trzecią ciążę

Rozrastająca się rodzina w niedalekiej przyszłości powiększy się o kolejnego członka, co z pewnością wprowadzi mnóstwo radości do ich codziennego życia. Zdobywczyni Oscara oficjalnie potwierdziła publicznie, że nosi pod sercem swoje trzecie dziecko i pierwsze ze związku z obecnym partnerem.

Pojawiające się w jej wyznaniu nawiązania do wyjątkowego cudu oraz ogromnego zaszczytu mają swoje głębokie uzasadnienie w historii jej własnej rodziny. Ojciec gwiazdy od lat pracuje jako lekarz i zajmuje się skomplikowanym leczeniem niepłodności u wielu par. Podczas jednego z ostatnich wywiadów aktorka dokładnie opisała swoje przemyślenia na temat rodzicielstwa.

"Dorastałam, słysząc o tym, jak trudno jest zajść w ciążę. Mam tak wielu bliskich, którzy przeżyli z tym ogromne trudności, więc chcę podchodzić do tego z szacunkiem. To piękne, radosne i jednocześnie niełatwe".

