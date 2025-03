Natasza Urbańska to utalentowana aktorka, piosenkarka, tancerka oraz prezenterka telewizyjna. Od lat związana jest z Teatrem Buffo, gdzie występowała w wielu kultowych przedstawieniach muzycznych pod okiem Janusza Józefowicza. Jej kariera nabrała tempa dzięki imponującym umiejętnościom scenicznym, charyzmie oraz dobremu warsztatowi taneczno-wokalnemu.

Urbańska nie raz udowadniała swoją wszechstronność – występowała w filmach, programach telewizyjnych oraz na scenie. Brała też udział w programach rozrywkowych, między innymi w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie zajęła wysokie miejsce. Natasza wydała także kilka albumów muzycznych. Artystka jest również znana ze swojej pasji do mody. Często na instagramowym koncie artystki można zobaczyć fikuśne stylizacje lub zdjęcia, na których pozuje zupełnym negliżu. W najnowszym wywiadzie wyjawiła, co o jej zachowaniu sądzi ukochany mąż.

Natasza Urbańska wyjawiła niedawno, co o rozbieranych sesjach sądzi jej małżonek. Okazuje się, że Józefowicz bardzo mocno ją wspiera i stara się dopingować. Gwiazda dodała również, iż obecnie jest znacznie bardziej odważna niż kiedyś. Jako nastolatka miała masę kompleksów, a dziś w ogóle o nich nie myśli.

Mam wrażenie, że ja z wiekiem coraz bardziej odważna się staję. Że jako nastolatka pewnych rzeczy bym nie zrobiła, bo bym myślała o swoich kompleksach (...) Jeżeli mam na coś ochotę, robię to - i postanowiłam w ten sposób myśleć o sobie. I to jest fajne, bo taką wolność w sobie mam. I muzyczną, i artystyczną, i też osobistą. Jest zachwycony. Mój mąż jest kochany, on rzeczywiście wspiera mnie bardzo, dopinguje i nawet ostatnio mi powiedział: "wiesz, podoba mi się to, jak działasz artystycznie, poza Buffo'" Więc mam z jego strony ogromne wsparcie, ogromną miłość - powiedziała w trakcie rozmowy z dziennikarzami Show News.