Naturalna Joanna Szczepkowska zajada się modnym sushi na ulicy. Fryzura bez zmian!

Joanna Szczepkowska zaskoczyła stylizacją na Saskiej Kępie.

Aktorka zajadała nietypowe sushi w całości, zamiast tradycyjnych przekąsek.

Jej błękitna sukienka i kolorowe korale podkreślały naturalny, artystyczny wizerunek.

Modnie ubrana Joanna Szczepkowska w sznurach kolorowych koralików, błękitnej sukience i charakterystycznych sandałach na platformie wybrała się na Saskiej Kępie na tzw. "street food", czyli jedzenie uliczne. Zamiast niezdrowych rzeczy zdecydowała się na nietypowe sushi - rolki w całości, które zajadała niczym kanapki. Ryż i dodatki owinięte matą "nori" z glonów to pożywna, zdrowa i modna alternatywa dla hamburgerów czy hot-dogów. Widać, że gwiazda wie, co dobre!

Joanna Szczepkowska w zwiewnej sukience. W błękicie jej do twarzy

Stylizacja Joanny Szczepkowskiej od razu rzucała się w oczy. Błękitna, lniana sukienka to prawdziwy hit końcówki lata i jesieni – wygodna, przewiewna, a przy tym bardzo stylowa. Do tego aktorka dobrała długie, kolorowe korale, które dodały całości artystycznego, wręcz bohemiarskiego charakteru.

Na co dzień artystka uchodzi za osobę, która nie ulega zbędnym poprawkom wizerunku. Tego dnia również nie miała na sobie makijażu, a mimo to prezentowała się świeżo i naturalnie. Jej charakterystyczna fryzura, którą widzowie pamiętają z licznych ról teatralnych i filmowych, nadaje jej niepowtarzalny rys. Trudno ją pomylić z kimkolwiek innym.

Joanna Szczepkowska wybiera zdrowe przekąski

Sushi, na które się zdecydowała Joanna Szczepkowska, to lekka i zdrowa przekąska – idealna dla osób dbających o sylwetkę i dobre samopoczucie. Trudno się dziwić, że Joanna Szczepkowska postawiła właśnie na taki wybór. Aktorka od lat uchodzi za osobę świadomą i naturalną – woli zdrowe, nieskomplikowane rozwiązania zamiast sztucznego blichtru.

Spacerując ulicami Warszawy, Szczepkowska pokazała, że potrafi cieszyć się chwilą – czy to na scenie, czy w codziennym życiu. Pyszna przekąska, wygodny, a jednocześnie stylowy strój i naturalność sprawiają, że aktorka wciąż zachwyca swoją autentycznością i klasą. Pozostaje energiczna, pogodna i aktywna, udowadniając, że wiek to tylko liczba.

Szczepkowska dała czadu na skwerze Młynarskiego: „Przyszedł walec i wyr…"