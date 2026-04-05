Nela Mała Reporterka zrobiła karierę jako dziecko. Jak teraz wygląda? Tak się zmieniła!

Nela Małecka, polska autorka formatów telewizyjnych i książek podróżniczych, zyskała ogromną rozpoznawalność dzięki fascynującym relacjom z zagranicznych wyjazdów, w które wyruszała u boku swoich rodziców. Dziewczynka przyszła na świat w 2005 roku i niemal od samego początku wykazywała niezwykłe zainteresowanie dalekimi wyprawami. Przez lata odwiedziła kilkadziesiąt państw na różnych kontynentach, a jej niezwykłe przeżycia stanowiły fundament dla powstania serii poczytnych publikacji literackich oraz popularnych audycji telewizyjnych.

22

Jak Nela Mała Reporterka zdobyła serca widzów i czytelników

Ogromny sukces wschodzącej gwiazdy podróżnictwa wynikał przede wszystkim z jej naturalnego i niezwykle swobodnego sposobu opowiadania o świecie, który błyskawicznie trafiał do najmłodszych odbiorców. Produkcje z jej udziałem oraz wydawnictwa książkowe sprytnie łączyły walory edukacyjne z wciągającymi perypetiami, pokazując rówieśnikom egzotyczną faunę, odmienne kultury i nieznane lądy.

Autorka ma na swoim koncie ponad 20 pozycji literackich, wśród których znalazły się takie hity jak "Nela na tropie przygód", "Nela i tajemnice świata" oraz "Nela na kole podbiegunowym". Ostatnia z wymienionych książek zyskała tak duże uznanie, że trafiła na oficjalną listę lektur uzupełniających dla ósmoklasistów.

Każde wydawnictwo stanowiło barwny zapis doświadczeń z trasy, pełen opowieści o dzikiej przyrodzie i lokalnych tradycjach. Kiedy w 2014 roku na półki księgarń trafiła pierwsza książka dziewczynki, szybko powierzono jej rolę prowadzącej programy w takich stacjach jak TVP1 oraz TVP ABC. W kolejnych latach młoda prezenterka rozwijała swoją karierę, prowadząc autorską audycję radiową na falach Radia dla Ciebie.

Nela Mała Reporterka to dziś dorosła kobieta. Jak wygląda po latach?

W trakcie swojej dotychczasowej działalności dziewczyna zdobyła szereg prestiżowych wyróżnień, w tym cenną statuetkę w plebiscycie czytelników na Podróżnika Roku wręczaną przez redakcję magazynu "National Geographic". Jej postawa od dawna motywuje młodych ludzi do działania i udowadnia, że metryka absolutnie nie stanowi bariery w realizacji odważnych marzeń o zwiedzaniu globu.

Od momentu telewizyjnego debiutu minęło już dziesięć lat, a mała niegdyś dziewczynka stała się pełnoletnią kobietą. Obecnie ma 20 lat, a w maju tego roku skończy 21! Czas nie zmienił jednak jej ogromnego zamiłowania do eksplorowania nieznanych zakątków ziemi, co regularnie udowadnia, dzieląc się nowymi relacjami z podróży na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Najnowsze publikowane tam kadry pokazują, że z biegiem lat dawna gwiazda dziecięcej telewizji wyrosła na zachwycającą młodą osobę.

Nela, Mała Reporterka na Vivelo 2023

40