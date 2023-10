Nici ze szkoły dla modelek Caroline Derpienski. W mocny sposób sprowadziła fankę na ziemię

Co za petarda! Beata Kozidrak i Roxie Węgiel nagrały WSPÓLNY HIT. Ręce same składają się do oklasków

Caroline Derpienski to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Kilka miesięcy temu szturmem wdarła się do polskiego show-biznesu. Od tamtej pory zabiera głos w wielu sprawach, często też z jej ust padają bardzo mocne słowa. Jakiś czas temu, podzieliła się ze światem kolejną sensacyjną wiadomością! Miała w planach założyć szkołę, w której pod jej okiem kształciłyby się przyszłe modelki. Teraz, jak się okazuje nici z tego pomysłu!

Nici z dalekosiężnych planów Derpienski! Tak uświadomiła fankę

Kilka miesięcy temu Derpieński podczas rozmowy z "Party" podzieliła się pomysłem na otworzenie szkoły modelek. Mówiła wówczas, że pierwsza edycja będzie za darmo, a kolejne już płatne tysiąc złotych. Niedawno jedna z fanek powiedziała, że jest chętna zapisać się do szkoły.

- Caroline, ja ciebie kocham. Ty jesteś queen i ja chcę wykupić twój kurs modelek, bo ja chcę być taka jak ty. Kocham cię - napisała.

Modelka w mocny sposób odpowiedziała fance.

- Ale ja nie mam żadnego kursu. Mam swój pokaz mody niedługo. A to, co media piszą nagle o szkole modelek, to nie wiem, skąd oni to wzięli, bo mówiłam o tym pomyśle dwa miesiące temu, ale to tylko pomysł. Nic nie jest w realizacji - spuentowała Caroline.

