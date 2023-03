Nick Vujicic - światowej sławy mówca wygłosił swoją ostatnią mowę motywacyjną w Polsce!

Nick Vujicic wystąpił w Warszawie

Nick Vujicic to autor kilkunastu książek i najsłynniejszy mówca motywacyjny na świecie. Odwiedził ponad 70 krajów i przemawiał w sumie dla ponad dwóch miliardów ludzi, prowadzi 36 kanałów na You Tube, a w social mediach śledzi go kilkanaście milionów osób.

Vujicic był główną gwiazdą konferencji Moc Bez Ograniczeń i wystąpił przed kompletem widowni oraz widzami transmisji online z bardzo mocnym i osobistym przesłaniem, pokazując jak on sam wiele razy musiał radzić sobie z niewyobrażalnymi dla większości z nas przeszkodami. Jego choroba, zespół tetra-amelia, czyli wrodzony brak kończyn, nie powstrzymała go jednak przed zrobieniem światowej kariery i pomaganiem innym. Nick wyznał, że cierpiał na depresję jeszcze przed pandemią i zdradził, jak sobie z nią poradził.

- Mowa Nicka była niezwykle przejmująca ale i szalenie inspirująca. Jeżeli on poradził sobie z tak wielkimi przeszkodami w życiu, próbą samobójczą w wieku 10 lat, brakiem rąk i nóg, biedą i wykluczeniem ale idąc za radą rodziców, użył swojego mózgu, zaczynając w całkiem innych branżach takich jak nieruchomości, czy giełda, to jak każdy z nas ma sobie nie poradzić? To naprawdę otwiera oczy. Nick zdradził, że już w wieku 27 lat został milionerem, ale cały czas pomagał potrzebującym, wspierał finansowo młodzież w innych krajach i tego też uczy swoje dzieci. Odkrył swój talent, czyli inspirowanie innych dzięki przemowom i swojej niebywałej charyzmie. Został sobą i zbudował wymarzone życie u boku cudownej żony, ma czwórkę wspaniałych dzieci, żegluje i prowadzi w tej chwili 14 projektów. Dowiedzieliśmy się jednak, że nie jest super człowiekiem i on także musiał zawalczyć o swoje zdrowie psychiczne i pójść na terapie. Jak mówi Nick – możemy zmienić, co możemy zmienić – a dbanie o siebie aby móc dawać jak najwięcej innym, jest kluczowe! – mówi Łukasz Milewski.

Wystąpienie Vujicica jest tym bardziej wyjątkowe, że zdradził on, iż zaprzestaje podróży i chce teraz postawić na czas z rodziną, więc jest to jego ostatnia mowa motywacyjna w Polsce. Liczy na to, że wróci do naszego kraju za jakiś czas, ale w innym charakterze. Zapowiedział także swoją obecność w polskich mediach, gdyż w planach ma kręcenie dokumentów i przeniesienie działalności do telewizji i jeszcze bardziej do internetu.

Moc Bez Ograniczeń – do obejrzenia online

Podczas Mocy Bez Ograniczeń wystąpili znakomici polscy trenerzy i mentorzy, Daniel Konieczny, Kamil Sikora, Kamil Tomala, Izabela Antosiewicz, Mateusz Wróbel, Agnieszka Siekierska, Justyna Garbowska, Beata Drewienkowska czy Artur Makieła i Dominik Żmijewski. Swoją przemowę wygłosił także sam Łukasz Milewski, prekursor polskiego mentoringu, który podzielił się z widownią bardzo osobistymi doświadczeniami i pokazał w jaki sposób czerpać moc w swoim życiu, za co podobnie jak Nick Vujicic nagrodzony został przez widownię owacjami na stojąco.

To wyjątkowe i niezwykle inspirujące wydarzenie wraz z ostatnim wystąpieniem Nicka Vujicica, można oglądać w opcji Pay Per View - Tutaj >>>