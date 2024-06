Nicola z "Rolnik szuka żony" powiększyła sobie usta?! 22-latka potwierdza i zapowiada kolejne zmiany

Co za emocje! Poruszona Grzeszczak przerwała występ Kozidrak! "Nam nie jest łatwo"

Nicola nie znalazła w show TVP "Rolnik szuka żony" miłości, za to zyskała sympatię telewidzów i spore grono fanów w mediach społecznościowych, którzy cały czas ją wspierają. Ostatnio mocno zaskoczyła swoich obserwatorów relacją z zabiegu powiększania ust. Zdarzało już jej się eksperymentować z wyglądem, na przykład z kolorem włosów, ale nie była to radykalna zmiana. Na początku roku dziewczyna, która nosiła dotąd długie blond włosy, nagle pokazała się w różowych falach. Efekt pastelowego różu na głowie nie był jednak trwały, po dwóch tygodniach Nicola wróciła do "swojego koloru".

Nicola z "Rolnik szuka żony" powiększyła sobie usta. Przyznaje "Bałam się bólu"

Tym razem ingerencja w urodę nie była jedynie powierzchowna. Potrzebne było znieczulenie, a sam zabieg co wrażliwszych na widok igieł może przyprawić o zawrót głowy. Zresztą sama Nicola przyznała, że za nimi nie przepada, więc decyzja wymagała od niej sporo odwagi. "Zrobiłam to! Odważyłam się i powiększyłam usta u pani Patrycji. Muszę przyznać, że dość mocno się stresowałam… Najbardziej bałam się bólu, ale niepotrzebnie, bo wbrew wielu opiniom nie bolało wcale tak bardzo. Przed zabiegiem omówiłyśmy moje oczekiwania i wątpliwości" - pisała po fakcie.

Młodziutka uczestniczka show TVP planuje kolejny zabieg

Uczestniczka "Rolnika..." wyznała, że już jest bardzo zadowolona ze swoich nowych ust, ale to jeszcze nie koniec. Planuje kolejną wizycie w salonie. "Chciałam, aby efekt był bardzo naturalny i taki udało się uzyskać. Jestem bardzo zadowolona. Czeka mnie jeszcze zabieg na wywinięcie górnej wargi, także obserwujcie" - przyznała od razu. Reakcje fanów na wpis Nicoli były bardzo skrajne. Niektórym się podobało, inni byli zaciekawieni powodami takiej zmiany. Jeszcze inni wprost wyrażali dezaprobatę. "Taka młoda i już zaczyna...no nie wiem, jak ludzie wcześniej bez tego żyli", "Następna, która chce dorównać wszystkim plastikom!!" - czytamy w komentarzach. A Wam, jak się podoba? Efekty możecie zobaczyć w naszej galerii.

