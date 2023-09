Przepiękna kobieta

Nie do wiary, że Paweł Królikowski zdradził żonę. Odkopaliśmy zdjęcia Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej z młodości!

Małgorzata Ostrowska-Królikowska była ze swoim mężem Pawłem Królikowskim aż do jego zdecydowanie przedwczesnej śmierci. W ich małżeństwie różnie się układało. Doszło nawet do tego, że aktor wdał się w romans. Patrząc na zdjęcia Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej aż trudno w to uwierzyć. Nie do wiary, że Paweł Królikowski zdradził żonę. W naszej galerii prezentujemy fotografie z młodości aktorki znanej z roli Grażynki w "Klanie".