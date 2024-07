"Nie ma nic gorszego". Ewa Chodakowska o operacji usunięcia nowotworu

Co na to jego żona?

Ewa Chodakowska dba nie tylko o własne zdrowie

Ewa Chodakowska przed laty zachęciła tysiące Polek do regularnej aktywności fizycznej. Zbudowała na tym prawdziwe imperium i dzisiaj jest jedną z najbardziej wpływowych osób w kraju. Często pojawia się w mediach, jest również bardzo otwarta na kontakt z internautami. Na Instagramie obserwuje ją niemal dwa miliony osób. Trenerka chętnie dzieli się z nimi ważnymi informacjami z życia prywatnego. Głośno było szczególnie o jej wpisie z okazji Dnia Matki, w którym ponownie poruszyła kwestię świadomej bezdzietności.

Nieustannie zachęca ich również do dbania o zdrowie. W najnowszym wywiadzie Chodakowska wróciła do tematu badań profilaktycznych. "Wychodzę z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć i tak jak mówisz, czasem diagnoza okazuje się być już wyrokiem, a tak wcale nie musi być. Jeżeli będziemy działać prewencyjnie, to mamy ogromne szanse na to, żeby wyzdrowieć i wrócić do sprawności" - powiedziała w rozmowie z portalem Plejada.pl.

Dwa lata temu trenerka przeszła operację usunięcia nowotworu. Na szczęście nie była to złośliwa zmiana. "W połowie września przeszłam operację usunięcia dermoidu jajnika, zwanego popularnie potworniakiem. To zmiana nowotworowa, ale łagodna, która zazwyczaj nie daje żadnych objawów" - mówiła później w magazynie Party.

Teraz wróciła do tamtej chwili, by kolejny raz zaapelować do swoich fanów, by pamiętali o regularnych badaniach. Ewa Chodakowska podkreśliła, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, a diagnoza nie zawsze musi być wyrokiem. Podkreśliła przy tym, jak ważny dla zdrowia jest nasz styl życia. "Nie ma nic gorszego niż lądować u lekarza w kolejce, jak już coś nam prawdziwie doskwiera. My możemy wszystkiemu naprawdę zapobiegać. Te geny, o których tak dużo się mówi, to jest bardzo znikomy procent wpływu na nasze zdrowie. Tutaj przede wszystkim styl życia. W zależności od tego, w jaki sposób żyjemy, takie plony zbieramy" - stwierdziła gwiazda.

