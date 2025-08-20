Nie miał żadnych objawów. Muzyk disco polo usłyszał trudną diagnozę: "Wykryto mi na żołądku guza"

Świat disco polo żyje teraz poruszającym wyznaniem Łukasza Geska. Artysta, który od lat bawi publiczność energetycznymi piosenkami i koncertami pełnymi uśmiechu, tym razem podzielił się z fanami zupełnie inną historią. W szczerym wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych zdradził, że lekarze wykryli u niego guza żołądka. Jak podkreślił – zupełnie się tego nie spodziewał, bo nie miał żadnych objawów.

Komunikat. Sprawa wygląda tak. Wykryto mi na żołądku guza, prawdopodobnie jest to rzadko spotykana choroba GIST. Nie jest to rak złośliwy i nie ma przerzutów

– napisał muzyk w mediach społecznościowych.

Szpital i nieplanowany zabieg

Pierwszy pobyt w szpitalu miał zakończyć się drobnym zabiegiem endoskopowym, polegającym na usunięciu polipa wielkości 1,5 cm. Niestety, lekarze odkryli, że zmiana jest większa i umiejscowiona głębiej w żołądku. To sprawiło, że konieczna będzie druga, bardziej skomplikowana operacja.

Mimo trudnych wiadomości Gesek zachowuje optymizm i spokój.

Jutro wychodzę ze szpitala i żyję normalnie. Wkrótce kolejny zabieg, ale wierzę, że będzie dobrze

– podkreślił, dodając, że ogromną siłę daje mu wsparcie fanów.

Apel o profilaktykę

Wokalista wykorzystał sytuację, aby zwrócić uwagę na ogromne znaczenie badań kontrolnych. Zaznaczył, że to właśnie one pozwoliły na wczesne wykrycie problemu i szybką reakcję.

Nie miałem żadnych objawów. Badania takie jak gastroskopia czy kolonoskopia być może nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto je zrobić, choćby po 40. roku życia. To pozwala wyeliminować poważniejsze następstwa

– napisał. Gesek przypomniał też, że jego rodzina jest obciążona chorobami serca, dlatego od lat stara się kontrolować stan zdrowia.

Tak samo jest z zawałami. Choć prowadzimy zdrowy tryb życia, moja rodzina jest obciążona. Na szczęście w dzisiejszych czasach możemy to kontrolować przez częste badania i leki

– dodał.

Poruszające słowa i wsparcie fanów

Pod wpisem artysty szybko pojawiły się setki komentarzy z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu do sił. Widać, że szczerość wokalisty poruszyła nie tylko fanów disco polo, ale i osoby, które na co dzień nie słuchają jego muzyki. Diagnoza spadła na wokalistę nagle, ale nie stracił on wiary w przyszłość. Podsumowując swoje wyznanie, napisał: „Z tego miejsca zachęcam do zainteresowania się tematem swojego zdrowia”.

Wkrótce Gesek przejdzie kolejną operację, która – jak wierzy on sam, jego bliscy i fani – pozwoli mu całkowicie wrócić do zdrowia i ponownie cieszyć publiczność muzyką.

