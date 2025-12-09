Nie tylko scena i mikrofon. Tego o życiu Ireny Santor nie wiedzieliście!

Julita Buczek
Julita Buczek
2025-12-09 12:30

Dziś urodziny obchodzi Irena Santor, legenda polskiej sceny, która od dekad zachwyca głosem i klasą. Choć zna ją każdy, niewielu wie, jak niezwykłą drogę przeszła, zanim stała się ikoną. Jej dzieciństwo, młodzieńcze marzenia i historia kariery mogłyby posłużyć jako scenariusz filmowy.

Irena Santor to jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki. Jej elegancja i charakterystyczny głos od lat wzruszają kolejne pokolenia słuchaczy. Z okazji jej urodzin warto przypomnieć nieoczywiste fakty z życia artystki, takie, które nawet jej wieloletnich fanów potrafią zaskoczyć. Bo zanim została gwiazdą estrady, mogła pójść zupełnie inną drogą.

Zobacz też: Szok! Odnaleziono tajne taśmy Ireny Santor sprzed 50 lat! Sama o nich nie wiedziała. Ujawniamy!

Irena Santor chciała zostać zakonnicą. Nie każdy o tym wiedział!

Choć dziś trudno w to uwierzyć, młodziutka Irena Santor marzyła o życiu… zakonnicy. Zafascynowana wizerunkiem św. Teresy, wyobrażała sobie siebie w białym welonie. Jej mama miała żartować nawet, że "zakonnice nie wspinają się po drzewach", bo mała Irenka była dziewczynką nie do zatrzymania, żywa, energiczna, zawsze z podrapanymi kolanami i rozdartą spódniczką.

Zobacz też: Przejmujący wywiad Ireny Santor: Chcę żyć jak najdłużej. Jestem nienasycona. WYWIAD

Mama często denerwowała się na małą Irenę Santor, gdy ta wracała do domu w podartych ubraniach czy kolejnymi zadrapaniami po wspinaniu się na drzewa. Zrzędziła, upominała i kręciła głową, ale zawsze w jej oczach było ciepło. Mimo zmartwień kochała córkę bezwarunkowo, a Irena czuła tę miłość przez całe życie.

Byłam bardzo żywym dzieckiem, wszystkie trzepaki i drzewa należały do mnie. Lubiłam z chłopakami pograć w dwa ognie. Dojrzewała jednak we mnie myśl, żeby zostać zakonnicą. Chyba zapatrzyłam się w obraz świętej Teresy w naszym domu. Chciałam mieć welon jak ona i kwiaty osuwające się z ramion. A mama ze śmiechem pytała: "Czy widziałaś zakonnicę na drzewie?". Krzyczała na mnie, jak przychodziłam z rozerwaną spódnicą lub podrapanymi nogami. Ale wybaczała, bo bardzo mnie kochała, całe życie to czułam. Wciąż widzę jej pochyloną sylwetkę nad maszyną do szycia, była krawcową - mówiła Irena Santor w rozmowie z Elżbietą Pawełek dla magazynu VIVA!.

Zobacz też: Tak Irena Santor spędzi święta. "Odpocznę tak, jakbym chciała". TYLKO U NAS

Zobacz naszą galerię: Nie tylko scena i mikrofon. Tego o życiu Ireny Santor nie wiedzieliście!

Irena Santor w Mówię Wam
20 zdjęć
Sonda
Czy cenisz twórczość Ireny Santor?
Irena Santor odrodzi się w drugim życiu. "Ja się jeszcze raz urodzę"
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Irena Santor