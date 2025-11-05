Nie uwierzycie, co Irena Dziedzic mówiła o Katarzynie Dowbor! Szokujące

Cała kariera Katarzyny Dowbor to prawdziwy rollercoaster emocji. Gwiazda nieraz wspominała, że w jej życiu zawodowym wiele razy ktoś próbował podciąć jej skrzydła. Zanim została jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich mediów, młoda i ambitna Katarzyna musiała stawić czoła nieprzychylności samej Ireny Dziedzic - ikony polskiego dziennikarstwa. Ich relacja od początku była napięta, a jak dziś przyznaje Dowbor, Dziedzic po prostu jej nie lubiła.

Dowbor nie miała łatwego życia. Tak zaczęła się jej kariera

Kariera Katarzyny Dowbor nabrała rozpędu dzięki Edycie Wojtczak, czyli legendarnej spikerce Telewizji Polskiej. To właśnie ona dostrzegła w młodej dziennikarce ogromny potencjał i postanowiła wziąć ją pod swoje skrzydła.

Od razu pomyślałam sobie, że takiej dziewczyny nie było jeszcze w telewizji. Postanowiłam, że pomogę jej zawodowo. Lekcje z nią stanowiły wyjątek, bo nigdy nikogo wcześniej czy później nie uczyłam. Była moim pomysłem - od początku do końca. To ja wymyśliłam, że będzie spikerką - miała mówić Edyta Wojtczak w książce "Ze spikerskiej dziupli".

Dzięki jej wsparciu Dowbor szybko zyskała doświadczenie i pewność siebie. Wkrótce zaczęła samodzielnie prowadzić programy, a jej kariera rozwijała się w błyskawicznym tempie. Niestety, nie wszystkim się to podobało.

Irena Dziedzic, uważana za niedościgniony autorytet w branży, miała wobec młodej koleżanki z planu wyjątkowo krytyczne nastawienie.

Dziedzicowa strasznie się mnie czepiała. Nie lubiła mnie. Chciała mnie przejąć od Edyty, ale Edyta się nie zgodziła. I za to Dziedzic mnie znienawidziła - pisała Katarzyna Dowbor w "Prezenterkach".

Sama Dziedzic również nie pozostawała dłużna. W swoich wspomnieniach napisała, że Katarzyna Dowbor zawdzięczała karierę nie talentowi, a "odpowiednim znajomościom". Wprost sugerowała, że młoda dziennikarka trafiła do telewizji dzięki mężowi, który miał "dobre układy" w stacji. Dla Dowbor takie słowa były policzkiem, bo jak podkreślała, wszystko osiągnęła własną pracą i determinacją.

