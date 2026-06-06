To miał być jego wielki triumf. Po wynikach rozpętała się burza

Tegoroczne "Premiery" dostarczyły widzom wielu emocji, jednak niewielu artystów wzbudzało tak duże zainteresowanie, jak Sebastian Fabijański. Aktor, który od pewnego czasu coraz śmielej rozwija swoją muzyczną karierę, pojawił się na opolskiej scenie u boku Daryi Frączek. Jeszcze przed występem nie ukrywał, że udział w festiwalu jest dla niego wyjątkowo ważny. Mówił otwarcie, że sukces w Opolu byłby dla niego ogromnym osiągnięciem i ważnym krokiem na artystycznej drodze. Duet wykonał utwór "Nieidealna", który już przed koncertem wzbudzał zainteresowanie. Fabijański podkreślał, że piosenka opowiada o akceptacji i dostrzeganiu piękna tam, gdzie inni widzą wyłącznie niedoskonałości.

Zobacz też: Darya wystąpi z Sebastianem Fabijańskim w Opolu. Kim jest piosenkarka?

Nie wygrał, ale to o nim mówi cała Polska! Burza po występie Fabijańskiego

Kiedy Fabijański i Darya pojawili się w opolskim amfiteatrze, publiczność natychmiast skierowała na nich uwagę. Nie zabrakło emocji, scenicznej chemii i mocnego przekazu. Wielu widzów przyznało później, że był to jeden z najbardziej zapamiętanych występów wieczoru. Szczególne pochwały zebrała Darya Frączek, której wokal zachwycił fanów oglądających koncert przed telewizorami. Po zakończeniu utworu w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się dziesiątki komentarzy. Internauci byli zgodni: ten występ miał w sobie coś wyjątkowego.

Prawdziwe emocje wybuchły jednak dopiero po ogłoszeniu zwycięzców. Nagrody trafiły do Sargisa, który zdobył zarówno uznanie jury, jak i publiczności. To właśnie wtedy internet dosłownie eksplodował. Pod nagraniami z występu Fabijańskiego zaczęły pojawiać się setki komentarzy od osób, które nie zgadzały się z wynikami konkursu. Widzowie pisali, że duet został niesłusznie pominięty i zasługiwał na znacznie więcej. Niektórzy twierdzili wręcz, że "Nieidealna" była najlepszą propozycją całego wieczoru. Inni zachwycali się energią na scenie, przekazem utworu oraz wokalem Daryi. Pojawiały się także głosy, że wykonanie duetu wyróżniało się na tle konkurencji i na długo zostanie zapamiętane przez fanów festiwalu.

Zobacz też: Doda w ciapki i z gołym brzuchem, Natalia Kukulska jak uczennica. A Wyszkoni? Na konferencji festiwalu w Opolu zaroiło się od gwiazd!

Zobacz naszą galerię: Fabijański szokuje przed Opolem! "Najbardziej atrakcyjne są nieidealne kobiety"

59

Sonda Fabijański z brodą czy bez? z brodą bez brody