Nie żyje 24-letnia aktorka. Zmarła w tragicznych okolicznościach

24-letnia Kamilla Belyatskaya nie żyje. Znana aktorka sfilmowała siebie na macie do jogi w Tajlandii. Chwilę później została wciągnięta do wody przez ogromną falę. Szokujące nagranie trafiło do sieci.