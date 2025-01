Nie żyje Alicja Bobrowska. "Piękna, mądra i silna do ostatnich chwil swojego pełnego i bardzo bogatego życia"

Alicja Bobrowska urodziła się w latach 8 stycznia 1936 roku we Włodzimierzu Wołyńskim. Jej dzieciństwo naznaczone było dotknięta dramatem II wojny światowej. Trudne realia powojennej odbudowy kraju kształtowały jej młodość. Mimo tych wyzwań Bobrowska wyróżniała się wdziękiem i urodą, które wkrótce miały otworzyć przed nią nowe możliwości.

W 1958 roku reprezentowała nasz kraj w konkursie Miss Univers, gdzie zdobyła 4. miejsce i uwagę samego Marlona Brando oraz największych marek kosmetycznych. Zanim jednak miała szanse pokazać się na wybiegach USA, z odwagą walczyła o paszport:

Alicja ... piękna, mądra i silna do ostatnich chwil swojego pełnego i bardzo bogatego życia. Imponowała w Niej brawurowa odwaga, zarówno ta, z jaką napisała do Cyrankiewicza o paszport na wyjazd na konkurs piękności do USA w 1958 r., jak i ta, z jaką zrezygnowała z propozycji Maxa Factora i Marlona Brando i wróciła do Polski