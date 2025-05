To dzięki niemu byli zjawiskiem. Nie żyje człowiek, który nadał im brzmienie. Poruszające pożegnanie

Smutna wiadomość obiegła dziś muzyczny świat. Nie żyje Michael B. Tretow, legendarny realizator dźwięku, który przez lata współtworzył sukces zespołu ABBA. Choć nie stał z mikrofonem na scenie, to właśnie jego ręka – precyzyjna, czuła i wizjonerska – odpowiadała za to, że cały świat zakochał się w brzmieniu "Dancing Queen", "Mamma Mia" i "The Winner Takes It All".