Niemal 80-letni Björn Ulvaeus, wokalista ABBY ożenił się. Wybranka jest od niego znacznie młodsza

Björn Ulvaeus to szwedzki muzyk, kompozytor i producent, najbardziej znany jako współzałożyciel i członek legendarnego zespołu ABBA. Jego twórczość, zarówno jako muzyka, jak i autora piosenek, wywarła ogromny wpływ na światowy pop i do dziś cieszy się popularnością.

Björn Ulvaeus z ABBY wziął ślub

Po zakończeniu działalności zespołu ABBA, Björn Ulvaeus nie zrezygnował z muzyki. W 2021 r. miała miejsce premiera ostatniej płyty zespołu ABBA "Voyage", przy tej okazji muzyk poznał swoją trzecią żonę Christinę Sas.

21 września 2024 r. Björn Ulvaeus poślubił Christinę Sas z Herning w Danii. Poznali się w Norymberdze w 2021 roku w związku z wydaniem ostatniego albumu zespołu ABBA Voyage, a zaczęli się spotykać wiosną 2022 roku. Ślub odbył się w Kopenhadze w obecności bliskich przyjaciół i rodziny.

- czytamy na Instagramie artysty.

Ulvaeus był współtwórcą największych hitów ABBY

Zanim jeszcze pojawiła się ABBA, Ulvaeus był częścią szwedzkiej grupy The Hootenanny Singers, która odniosła lokalny sukces w latach 60. Wówczas Björn poznał Benny'ego Anderssona, członka innego szwedzkiego zespołu, The Hep Stars, co okazało się kluczowe dla jego dalszej kariery. To właśnie wtedy, gdy Björn i Benny zaczęli wspólnie komponować muzykę. Zrodziła się chemia, która wkrótce przekształciła się w jedną z najbardziej udanych współprac muzycznych XX wieku.

W 1972 roku, wraz z Benny'm Anderssonem, Agnethą Fältskog i Annifrid "Fridą" Lyngstad, Björn założył zespół ABBA. W 1974 roku wygrali Konkurs Piosenki Eurowizji piosenką „Waterloo”, co otworzyło im drzwi do międzynarodowej kariery. Od tego momentu ABBA stała się globalnym fenomenem. Ulvaeus, wspólnie z Benny'm, był głównym twórcą hitów zespołu. Jako duet kompozytorski stworzyli takie niezapomniane przeboje jak „Dancing Queen”, „Mamma Mia”, „Fernando” czy „Take a Chance on Me”.

