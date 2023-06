Nie żyje gwiazdor kochanego przez widzów serialu Polsatu. Odszedł Pan Hos

Informację o śmierci Andrzeja Hermanowicza podano na oficjalnym profilu Polsat Play na Facebooku. - Dziś rano dotarła do nas smutna wiadomość: prosto z Bieszczad na niebieskie połoniny powędrował Andrzej Hermanowicz, czyli legendarny Pan Hos. I choć ta bieszczadzka historia dobiegła końca, to nikt nie odchodzi do końca, dopóki żyje w ludziach pamięć o nim. A my pamiętamy. Panie Hos, do zobaczenia - czytamy.

Andrzej Hermanowicz miał 51 lat. Występował także w serialu "Przystanek Bieszczady". Mieszkał przy ul. Cudów w starym baraku bez wody i prądu wraz ze swoimi przyjaciółmi, kotką Myszką i oddanym psem Bartkiem.

„Drwale i inne opowieści Bieszczadu” emitowani są od jesieni 2015 roku w Polsat Play. Przygotowywali go nieżyjąca już Irena Morawska i jej mąż Jerzy, którzy znani są z "Chłopaków do wzięcia" i "Ballady o lekkim zabarwieniu erotycznym".