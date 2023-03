Szczena miał szansę wyjść na prostą, ale zgubił go alkohol. Stan jego domu mówi wszystko

Internauta zamieścił w sieci filmik z tej wizyty. Nocne odwiedziny i nagrany przy ich okazji obraz mają w sobie coś przerażającego, a sam dom i jego otoczenie mogłyby posłużyć za plan filmu grozy. Zarośnięty i zaśmiecony teren, rozwalający się budynek budzi strach. Wnętrze nie wygląda lepiej - totalny bałagan, zaniedbane pomieszczenia, brak oznak jakiegokolwiek życia. Widać, że dom jest opuszczony. Nie wiadomo jak długo już stoi pusty. Co się stało z mieszkańcami?

Od wielu miesięcy o Szczenie nie ma żadnych informacji w mediach, jego profil na Instagramie również zamarł - ostatnie zamieszczone tam posty datowane są na październik 2021 r. Internet już kilkakrotnie obiegały plotki o jego nagłej śmierci, ale nigdy nie zostały potwierdzone. Wiele źródeł podaje, że Ryszard Dąbrowski ponownie trafił do więzienia. Ponownie, bo zdarzało mu się to już wcześniej - bójki urządzane pod wpływem alkoholu, często kończyły się dla niego "na dołku".

Wydawało się, że Ryszard ma szanse wyjść na prostą, kiedy związał się z Joanna Wielochą i w ich życiu pojawił się synek Marcel. Szczena zaczął treningi i występny na ringu MMA i całkiem nieźle sobie radził. Sport mobilizował go do walki z nałogiem alkoholowym. Niestety nie na długo. W pewnym momencie przyznał nawet, że na ringu zawsze jest pod wpływem. Wygrywał z przeciwnikami, cały czas przegrywając z alkoholem. Walki MMA, mimo że brutalne, niestety nie pozwoliły mu wyładować całej zgromadzonej w nim agresji. Wg informacji podanych przez jego rywala, tym razem Szczena przeszedł samego siebie i podczas awantury domowej pobił dziecko. Jeśli za to trafił do więzienia, to miejmy nadzieję, że pozostanie tam na długo.

