Nie żyje influencerka, która jadła kosmetyki. Miała tylko 24 lata

Świat mediów społecznościowych obiegła tragiczna wiadomość – nie żyje 24-letnia tajwańska influencerka, która zasłynęła publikowaniem kontrowersyjnych nagrań, w których spożywała produkty do makijażu. Internauci spekulują, co mogło doprowadzić do jej śmierci. Jedni mówią o zatruciu chemikaliami, inni o nagłym ataku serca.