Nie żyje znakomity polski aktor i reżyser. Błyskawiczny pogrzeb przy kościele

To już! Ciężarna Małgorzata Tomaszewska z TVP przekazała przełomowe informacje! Wielka radość w rodzinie

Okrutne, co spotkało Krystynę Jandę na wózku po Marszu Miliona Serc! Jak tak można?!

Odkryliśmy, jak wygląda mało znany syn Królikowskiego! Podobny do Antka. Wujek byłby dumny!

Niebywałe, jak Sylwia Grzeszczak szaleje po rozstaniu z Liberem! To się zaczęło "dosłownie kilka tygodni temu"

Aneta Kręglicka poruszająco o patriotyzmie! Każdy Polak powinien to przeczytać

Nie żyje Janusz Ostrowski, aktor i reżyser związany przede wszystkim ze Śląskiem. 29 września - dwa dni po śmierci artysty i w dniu jego pogrzebu - w "Gazecie Wyborczej ukazał się nekrolog podpisany przez żonę Janusza Ostrowskiego. "Z wielkim bólem zawiadamiam, że 27 września 2023 roku zmarł w wieku 84 lat ukochany mąż Janusz Ostrowski, aktor i reżyser scen śląskich" - czytamy. Artysta na Śląsku cieszył się ogromnym szacunkiem. Teatr był nie tylko jego zawodem, lecz także pasją. Janusz Ostrowski grał na deskach m.in. Teatru im. Mickiewicza w Częstochowie, Teatru Dramatycznego we Wrocławiu i Teatru Śląskiego im. Wyspiańskiego w Katowicach. Po sukcesach aktorskich znalazł się po drugiej stronie - zajmował się reżyserią, m.in. w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu. Na scenie jednak ciągle się pojawiał. Janusz Ostrowski zagrał także w filmach fabularnych takich jak: "Jutro", "Triumph of the spirit" czy "Długa noc". Pogrzeb aktora odbył się błyskawicznie po jego śmierci. Od zgonu upłynęły tylko dwa dni. Janusz Ostrowski spoczął na cmentarzu parafialnym przy ul. Mieszka I 6 w Katowicach.

Nie przegap: Nie żyje prawdziwa legenda TVP. Jego głos znało kilka pokoleń Polaków

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Janusza Weissa