Nie żyje kolejny aktor "Świata według Kiepskich". Znana jest data i miejsce pogrzebu Franciszka Komorniczaka

Zmarł Franciszek Komorniczak. Miał 98 lat

Nie żyje Franciszek Komorniczak. Aktor miał 98 lat. Na dużym i małym ekranie grywał głównie role drugo i trzecioplanowe. Wystąpił w takich produkcjach jak "Pierwsza miłość", "Niesamowite historie" czy film "Farba". Pojawił się również w kultowym "Świecie według Kiepskich". Na plan produkcji Polsatu wracał kilkukrotnie i to w różnych rolach.

Przykrą wiadomość o śmierci aktora przekazał portal Filmpolski.pl. Franciszek Komorniczak urodził się 18 sierpnia 1927 roku w Drogoszewie w Wielkopolsce. Zmarł 19 marca we Wrocławiu.

Zobacz również: Nie żyje gwiazda popularnych seriali. Miała zaledwie 51 lat. "Zmarła w otoczeniu najbliższych"

Znana jest data i miejsce pogrzebu Franciszka Komorniczaka

Znane są już pierwsze szczegóły związane z pogrzebem aktora. Na stronie domu pogrzebowego Achron ukazała się klepsydra. Uroczystości pogrzebowe Franciszka Komorniczaka odbędą się we Wrocławiu w środę, 25 marca.

Msza święta zostanie odprawiona o godz. 12.30 w przycmentarnej kaplicy na Cmentarzu Parafialnym św. Rodziny przy ulicy Smętnej. Po jej zakończeniu zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku.

Zobacz również: Znamy przyczynę śmierci Haliny Kowalskiej! Walczyła nie tylko z demencją, ale i podstępną chorobą

Klątwa "Świata według Kiepskich"

Po śmierci Franciszka Komorniczaka powrócił temat "klątwy Kiepskich". Aktor jest bowiem kolejną osobą, związaną z produkcją serialu, którą pożegnaliśmy w ostatnich tygodniach. Przez dwie dekady produkcji serialu przez plan przewinęło się wiele bardziej lub mniej znanych nazwisk. Część z nich już nie żyje.

Na stronie prowadzonej przez fanów "Świata według Kiepskich" jest nawet zakładka "Kto zmarł", którą internauci rzetelnie uzupełniają. Na liście znajduje się już ponad 90 nazwisk. Tylko w ostatnich tygodniach dopisano do niej Ryszarda Jasińskiego, Mirosława Krawczyka, Magdalenę Majtykę, a teraz również i Franciszka Komorniczaka.

Zobacz również: Magdalena Majtyka "dostała rolę anioła". Poruszająca wypowiedź na pogrzebie aktorki

