Nie żyje kolejny aktor "Świata według Kiepskich". Znana jest data i miejsce pogrzebu Franciszka Komorniczaka

Aleksandra Kalita
2026-03-24 8:02

W wieku 98. lat zmarł Franciszek Komorniczak. Aktor występował głównie na drugim planie, ale i tak potrafił zapaść widzom w pamięć. Zagrał między innymi w "Pierwszej miłości" oraz "Świecie według Kiepskich", gdzie pojawiał się kilka razy. Po jego śmierci znowu pojawiły się doniesienia o tzw. "klątwie Kiepskich".

Franciszek Komorniczak, Andrzej Grabowski, Ryszard Kotys

scena z serialu "Świat według Kiepskich"

Zmarł Franciszek Komorniczak. Miał 98 lat

Nie żyje Franciszek Komorniczak. Aktor miał 98 lat. Na dużym i małym ekranie grywał głównie role drugo i trzecioplanowe. Wystąpił w takich produkcjach jak "Pierwsza miłość", "Niesamowite historie" czy film "Farba". Pojawił się również w kultowym "Świecie według Kiepskich". Na plan produkcji Polsatu wracał kilkukrotnie i to w różnych rolach.

Przykrą wiadomość o śmierci aktora przekazał portal Filmpolski.pl. Franciszek Komorniczak urodził się 18 sierpnia 1927 roku w Drogoszewie w Wielkopolsce. Zmarł 19 marca we Wrocławiu.

Znana jest data i miejsce pogrzebu Franciszka Komorniczaka

Znane są już pierwsze szczegóły związane z pogrzebem aktora. Na stronie domu pogrzebowego Achron ukazała się klepsydra. Uroczystości pogrzebowe Franciszka Komorniczaka odbędą się we Wrocławiu w środę, 25 marca.

Msza święta zostanie odprawiona o godz. 12.30 w przycmentarnej kaplicy na Cmentarzu Parafialnym św. Rodziny przy ulicy Smętnej. Po jej zakończeniu zmarły zostanie odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku.

Klątwa "Świata według Kiepskich"

Po śmierci Franciszka Komorniczaka powrócił temat "klątwy Kiepskich". Aktor jest bowiem kolejną osobą, związaną z produkcją serialu, którą pożegnaliśmy w ostatnich tygodniach. Przez dwie dekady produkcji serialu przez plan przewinęło się wiele bardziej lub mniej znanych nazwisk. Część z nich już nie żyje.

Na stronie prowadzonej przez fanów "Świata według Kiepskich" jest nawet zakładka "Kto zmarł", którą internauci rzetelnie uzupełniają. Na liście znajduje się już ponad 90 nazwisk. Tylko w ostatnich tygodniach dopisano do niej Ryszarda Jasińskiego, Mirosława Krawczyka, Magdalenę Majtykę, a teraz również i Franciszka Komorniczaka.

