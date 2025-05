Marcel Ophuls był postrachem polityków, uwielbianym przez publiczność bezkompromisowym reżyserem, który bez litości rozkładał na czynniki pierwsze narodowe mity. Marcel Ophuls, twórca głośnego dokumentu "Smutek i litość", odszedł w wieku 97 lat. Jego śmierć ogłosił wnuk – Andreas-Benjamin Seyfert. Świat stracił jednego z najważniejszych dokumentalistów XX wieku.

Kim był Marcel Ophuls?

Marcel Ophuls był reżyserem filmów dokumentalnych i scenarzystą. Czasem sam pojawiał się w swoich filmach jako narrator lub prowadzący rozmowy. Działał także jako scenarzysta i dziennikarz.

Marcel Ophuls urodził się w 1927 roku w Niemczech jako syn słynnego reżysera Maxa Ophulsa i aktorki Hildegard Wall. Gdy naziści doszli do władzy, rodzina uciekła – najpierw do Francji, potem do USA. Marcel dorastał w Los Angeles, służył w amerykańskiej armii w Japonii, a po wojnie wrócił do Europy. Tam zaczęła się jego kariera filmowa – najpierw pracował jako asystent reżyserów, później sam stanął za kamerą.

Marcel Ophuls wstrząsnął opinią publiczną

Prawdziwym wstrząsem dla opinii publicznej stał się jego dokument z 1969 roku – "Smutek i litość". Francja do dziś nie zapomniała, jak Ophuls obnażył skalę kolaboracji rządu Vichy z nazistami. Film miał być pokazany w państwowej telewizji, ale cenzura go zablokowała. Przez ponad 10 lat dokument był we Francji zakazany! Gdy w końcu widzowie zobaczyli dzieło Ophulsa, nie mieli wątpliwości, że powstało mocne, szczere arcydzieło.

Później przyszły kolejne odważne produkcje: "Poczucie straty" o Irlandii Północnej, "Pamięć sprawiedliwości" – rozliczenie zbrodni wojennych, czy "Listopadowe dni" o końcu NRD. Największym sukcesem Marcela Ophulsa było zdobycie Oscara za "Hotel Terminus: Życie i czasy Klausa Barbiego" – dokument o słynnym "rzeźniku z Lyonu".

Marcel Ophuls pracował do końca życia

Do końca życia Marcel Ophuls pracował nad filmem o izraelskiej okupacji Palestyny. Projekt nie ujrzał światła dziennego – zabrakło pieniędzy i zgód. Ale Ophuls do końca pozostał wierny sobie: odważny, dociekliwy, bezkompromisowy.

Nie był tylko filmowcem. Był sumieniem XX wieku. Śledził, zadawał niewygodne pytania, nie dawał się uciszyć. Jego filmy zostaną z nami na zawsze.