Nie żyje Maciej Karpiński. Miał 74 lata. Wszyscy znali jego dzieła

Iwona Janczewska
2025-10-25 7:48

Maciej Karpiński zmarł 24 października 2025 roku. Był on scenarzystą, dramaturgiem, prozaikiem, pedagogiem oraz krytykiem literackim i teatralnym. Smutną informację o jego śmierci przekazał portal filmpolski.pl. To on tworzył scenariusze do filmów największych polskich reżyserów, w tym Andrzeja Wajdy, Agnieszki Holland, Janusza Zaorskiego i Feliksa Falka.

Maciej Karpiński przyszedł na świat 21 listopada 1950 roku w Warszawie. Z wykształcenia był historykiem sztuki - ukończył Uniwersytet Warszawski w 1974 roku. Jeszcze jako student rozpoczął współpracę z legendarnym Teatrem STS, dla którego pisał teksty satyryczne. Od tego momentu związał się z kulturą na dobre – najpierw jako publicysta i krytyk, później jako scenarzysta filmowy.

W latach 80. mieszkał w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadził zajęcia na kilku uniwersytetach. Po powrocie do Polski w 1987 roku zaangażował się w działalność środowiska filmowego, które współtworzył przez kolejne dekady.

Karpiński był ważną postacią polskiego środowiska filmowego

Karpiński był nie tylko twórcą, ale też organizatorem życia filmowego w Polsce. W latach 1989–1994 pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich, a później przez wiele lat przewodniczył Kołu Scenarzystów SFP. Współtworzył również Gildię Polskich Scenarzystów Filmowych, a przez kilkanaście lat kierował Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Współpracował także z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, gdzie odpowiadał za kontakty międzynarodowe. Od 2015 roku działał w Europejskiej Federacji Scenarzystów, a cztery lata później został jej wiceprezydentem.

Maciej Karpiński napisał lub współtworzył scenariusze do wielu znanych produkcji

Maciej Karpiński miał wyjątkowy dar obserwowania ludzi i ich emocji. To właśnie on napisał lub współtworzył scenariusze do takich filmów jak "Kobieta samotna" Agnieszki Holland, "Pierścionek z orłem w koronie" Andrzeja Wajdy czy "Różyczka" Jana Kidawy-Błońskiego. Jego nazwisko pojawia się również przy tytułach "Długa noc poślubna" oraz wielu innych ważnych produkcjach polskiego kina.

Oprócz scenariuszy pisał także książki o teatrze i sztuce filmowej, w tym "Życie i śmierć na Broadwayu" oraz "Niedoskonałe odbicie", w której dzielił się doświadczeniem z pracy nad scenariuszami i refleksjami o kinie.

Odszedł człowiek, który uczył, jak opowiadać historie. Jak przekazało Stowarzyszenie Filmowców Polskich:

Nie żyje Maciej Karpiński. Scenarzysta, prozaik, dramaturg, pedagog, krytyk literacki i teatralny. Wieloletni członek Stowarzyszenia Filmowców Polskich, wiceprezes Stowarzyszenia w latach 1989–1994. Zmarł 24 października 2025 roku. Miał 74 lata. Autor lub współautor scenariuszy filmów m.in. Andrzeja Wajdy, Feliksa Falka, Agnieszki Holland, Janusza Zaorskiego, Jana Kidawy-Błońskiego. Własną twórczością i działalnością dydaktyczną przyczynił się do sprofesjonalizowania scenariopisarstwa w kinie polskim.

Śmierć Macieja Karpińskiego to ogromna strata dla polskiej kultury. Był artystą, który nie tylko pisał o emocjach, ale też potrafił nauczyć innych, jak przekuwać je w dobre historie. Jego dorobek pozostanie ważną częścią historii polskiego kina.

Maciej Karpiński
17 zdjęć
NIE ŻYJE