Nie żyje mama Witolda Paszta! Miesiąc temu pani Adela świętowała 100. urodziny. Wielki smutek

Witold Paszt był znanym i lubianym muzykiem, założycielem i liderem zespołu Vox, który zmarł w 2022 roku. Mężczyzna przed śmiercią borykał się z problemami zdrowotnymi, trzykrotnie przeszedł przez COVID-19, kilkukrotnie był zakażony koronawirusem, co ujawniła później córka artysty. Dwa lata po jego odejściu, w 2024 roku, został uhonorowany medalem "Zasłużony dla Zamościa", skąd pochodził. W tym samym roku pośmiertnie nadano mu też tytuł Honorowego Obywatela Miasta Zamościa. Nic więc dziwnego, że huczne urodziny jego mamy były obchodzone nie tylko przez bliskich, lecz również ważnych przedstawicieli miejscowości. Na setnych urodzinach pani Adeli Paszt, mamy Witolda Paszta, pojawił się nawet sam prezydent Rafał Zwolak.

Medal dla jej syna kobieta zresztą także odbierała osobiście od prezydenta. Jak donosił "Tygodnik Zamojski", były kwiaty, życzenia, lampka szampana i wspomnienia. 100 lat życia to bowiem nie lada gratka, piękny wiek.

- Miałem ten wyjątkowy zaszczyt w imieniu mieszkańców Zamościa oraz Urzędu Miasta złożyć życzenia pani Adeli Paszt, mamie Witolda Paszta, Honorowego Obywatela Zamościa, babci Natalii i Aleksandry Paszt. Setne urodziny to okazja do rodzinnego świętowania oraz wspominania wszystkich ważnych momentów w życiu jubilatki. I właśnie cała rodzina pani Adeli przeżywa ten wyjątkowy dzień – napisał w mediach społecznościowych prezydent Zamościa Rafał Zwolak, który przekazał jubilatce również życzenia i list gratulacyjny od premiera Donalda Tuska.

Pani Adela podczas 100. urodziny prezentowała się znakomicie. Przepasana złotą szarfą, uśmiechnięta, z koroną na głowie. Dostała równie piękny portret ze swoją podobizną. Niestety, miesiąc później nadchodzą smutne wieści. Szczegóły poniżej.

Adela Paszt zmarła w wieku 100 lat. Ukochany syn Witold Paszt na pewno na nią czekał

Adela Paszt w czasie urodzin wpatrywała się w napis przy prezencie, który dostała. A ten głosił: "Królowa Adela. Wiek to tylko liczba, a Ty udowadniasz, że można żyć pełnią życia w każdym wieku". Roniła się łza uczestnikom imprezy. Miesiąc później, 18 stycznia 2026 roku, znów pojawiają się łzy - tym razem smutku. "Tygodnik Zamojski" donosi o śmierci pani Adeli. Witold Paszt na pewno na nią czekał. Nieznane są dokładne okoliczności odejścia kobiety, choć zapewne przyczyny są naturalne, z uwagi na jej wiek. Data pogrzebu także jest jeszcze nieznana. Rodzinie i bliskim redakcja "Super Expressu" składa kondolencje i wyrazy współczucia.

