Witold Paszt urodził się 1 września 1953 roku i swoją muzyczną karierę rozpoczął jako lider zespołu VOX, który zyskał ogromną popularność w latach 80. Publiczność pokochała go za takie przeboje jak Bananowy song czy Szczęśliwej drogi już czas, które do dziś pozostają klasyką polskiej muzyki rozrywkowej. Prócz działalności scenicznej angażował się projekty telewizyjne, m.in. jako juror programu The Voice Senior. Jego charakterystyczny głos, charyzma i talent z pewnością pozostaną na długo w naszej pamięci.

Grób Witolda Paszta - oto, jak wygląda mogiła

Witold Paszt był legendarnym wokalistą i założycielem zespołu VOX. Artysta spoczął na cmentarzu komunalnym w Zamościu. Jego pogrzeb odbył się 18 marca 2022 roku i miał bardzo wyjątkowy charakter - kondukt żałobny uświetniła kawalkada motocyklistów, co nawiązywało do jego wielkiego hobby. Na grobie artysty znajduje się również oryginalny pomnik, otoczony ozdobnymi roślinami, a miejsce to regularnie odwiedza rodzina oraz fani. Prochy Witolda spoczęły obok jego ukochanej żony na Cmentarzu Komunalnym w Zamościu. Mogiłę artysty znajdziemy pod numerem C_D1 / 1 / 1A.

Zamościanie wspominają Witolda Paszta

Dziennikarze portalu zamosc.eska.pl postanowili zapytać mieszkańców Zamościa, jak wspominają wielkiego artystę. Okazuje się, że mają do niego ogromny sentyment.

Był zawsze uśmiechnięty. Śpiewał słynny "Bananowy song". Fajny, pozytywny człowiek. Szkoda, że go zabrakło Był moim sąsiadem. Witolda Paszta wspominam bardzo mile Doskonale go pamiętam, ponieważ mój mąż uczył Witolda Paszta. Mówił, że był sympatyczny, bardzo energiczny Pamiętam go bardzo dobrze. Pozytywnie nastawiony człowiek do życia, do wszystkiego - czytamy na portalu zamosc.eska.pl.

Żona Witolda Paszta była piękną kobietą. Kochali się przez niemal 50 lat, aż nagle rozdzieliła ich śmierć