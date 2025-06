Nie żyje Marcin Leszczyński z randkowego programu TVN-u. Miał tylko 31 lat i przed sobą świetlaną przyszłość

Niedawno informowaliśmy o śmierci Soni Szklanowskiej, która wystąpiła w programie "Hotel Paradise". Teraz okazuje się, że zmarł Marcin Leszczyński, uczestnik show "True Love". Format był emitowany w TVN7 w 2023 r. Prowadziła go Edyta Zając. Marcin wówczas dotarł do finału. Niemal dokładnie 2 lata później media obiegła wieść o jego śmierci.

Marcin Leszczyński nie żyje. Dotarła do nas ta wiadomość niczym grom z jasnego nieba. Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przekazujemy informację o śmierci naszego byłego zawodnika, kapitana drużyny, który w LKS Drama Zbrosławice spędził kilka sezonów. Zawsze wesoły, uśmiechnięty, był duszą towarzystwa. Straciliśmy kolegę, przyjaciela, niezwykle lubianego przez sztab i kolegów z drużyny. R.I.P "Leszczu" będziesz zawsze w naszej pamięci - czytamy na facebookowym profilu drużyny.

Jeszcze nie podano informacji dotyczących pogrzebu zawodnika i uczestnika show stacji TVN7.

Przy wpisie pojawiło się zdjęcie piłkarza z przejmującym podpisem: "Śpij spokojnie kapitanie".

Gdy Leszczyński brał udział w "True Love", nie miał jeszcze 29 lat. W programie wyznał, że był zakochany tylko raz, miał nawet narzeczoną, ale spotkał go ogromny zawód. Marcin poświęcił się więc pracy - działał jako piłkarz, a wcześniej wojskowy.

Marcin obecnie jest piłkarzem półzawodowym, choć jego wcześniejszym pomysłem na życie było wojsko. Niestety zawód żołnierza go rozczarował, więc niedługo po ukończeniu szkoły porzucił tę pracę - czytamy na stronie TVN-u, gdzie prezentowano uczestników "True Love".

Leszczyński pokazał się jako osoba o wyrazistych poglądach i żyjąca zgodnie z zasadami:

Jest lojalny i troskliwy, a najważniejsza dla niego jest rodzina. Jego motto życiowe to: "Lepiej być nienawidzonym za to, kim się jest niż kochanym za to, kim się nie jest".