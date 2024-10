Nie żyje zwycięzca Eurowizji. Prawdziwa ikona. W Polsce jego hit nuci kilka pokoleń!

Nie żyje Martin Lee z zespołu Brotherhood of Man. Wygrał festiwal Eurowizja

Odszedł kolejny znakomity wokalista. We wrześniu informowaliśmy o tym, że nie żyje Felicjan Andrzejczak, znany przede wszytskich z hitu "Jolka, Jolka pamiętasz". Zmarła także wielka gwiazda festiwalu w Sopocie - włoska piosenkarka Farida (właść. Concetta Gangi), która prywatnie była dziewczyną Czesława Niemena. Teraz dotarła do nas kolejna smutna wiadomość. Nie żyje Martin Lee, zwycięzca festiwalu Eurowizja w 1976 roku z zespołem Brotherhood of Man. Kapela zaprezentowała wówczas utwór "Save Your Kisses for Me", który stał się przebojem na całym świecie, także w Polsce. Do dziś nuci go kilka pokoleń Polaków. Martin Lee za tę kompozycję otrzymał aż trzy prestiżowe nagrody Ivor Novello.

Zespół Brotherhood of Man przeboje

Martin Lee niemal do końca życia był aktywny muzycznie. Choć zespół Brotherhood of Man działalność koncertową zawiesił w 2020 roku, od czasu do czasu pojawiał się w programach telewizyjnych. Ludzie nadal chcieli słuchać zespołu, w którym wielką rolę odgrywał Martin Lee. Trudno się temu dziwić, bo Brotherhood of Man na swoim koncie miał wiele świetnych kawałków. Poza "Save Your Kisses for Me" do najpopularniejszych należą: "Kiss Me, Kiss Your Baby", "Lady", "Angelo", "Figaro" czy "My Sweet Rosalie". Po tym, gdy grupa wygrała Eurowizję, wielu ekspertów przewidywało, że Brotherhood of Man na popularność będzie ścigał się ze słynną Abbą. Trochę im do szwedzkiej supergrupy zabrakło, ale Martin Lee i jego kapela zapewnili sobie ważne miejsce w historii światowej muzyki.

Profil Misja Eurowizja przekazał wiadomość o przyczynach śmierci Martina Lee.

Jak poinformowano w oświadczeniu zespołu, Martin Lee zmarł z powodu niewydolności serca po krótkiej chorobie. Artysta przez ponad 45 lat był mężem Sandry Stevens, również członkini Brotherhood of Man. W listopadzie Lee obchodziłby 78. urodziny.

