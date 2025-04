Marta Żmuda Trzebiatowska przeszła metamorfozę. Tak zmieniła się do roli

Paweł Mirowski przez całe życie był wierny swojej pasji do sztuki filmowej. Należał do grona najważniejszych twórców scenografii w Polsce, a jego talent można było podziwiać zarówno na dużym ekranie, jak i w popularnych serialach telewizyjnych. Jego odejście to ogromna strata dla całego środowiska artystycznego.

Paweł Mirowski nie żyje. Miał 82 lata

Paweł Mirowski urodził się 17 października 1942 roku w Ziewanicach. Przez lata swojej działalności zawodowej współpracował z największymi reżyserami polskiego kina, z których szczególne miejsce w jego karierze zajmował Andrzej Barański. Ich wspólne dzieła to między innymi "Kobieta z prowincji", "Kramarz", "Dziecko szczęścia", "Dwa księżyce" czy "Nad rzeką, której nie ma". Szczególne uznanie przyniosła mu scenografia do filmu "Kawalerskie życie na obczyźnie", za którą otrzymał nagrodę podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w 1992 roku.

Mirowski miał także znaczący udział w realizacji głośnych filmów Władysława Pasikowskiego, takich jak "Słodko gorzki" i "Demony wojny wg Goi". Jako drugi scenograf współtworzył również wizualną warstwę takich klasyków jak "Dzień świra", "Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny" czy serial "Królowa Bona".

Jego talent był obecny także w świecie telewizji - stworzył scenografie do popularnych seriali takich jak "BrzydUla", "Majka", "Julia" oraz "Niania", które cieszyły się wielką popularnością wśród widzów i zdobyły miano kultowych produkcji.

Paweł Mirowski był człowiekiem pełnym pasji, zaangażowania i wyjątkowej wrażliwości artystycznej. Przez całe życie związany ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich, pozostawił po sobie dorobek, który na trwałe wpisał się w historię polskiego filmu i telewizji. Jego śmierć to niepowetowana strata dla branży, ale pamięć o nim przetrwa dzięki niezapomnianym obrazom, które pomógł stworzyć.

