Nie żyje znana aktorka. Zagrała w "Stawce większej niż życie"

Zanim ukończyła studia aktorskie, już pojawiła się na ekranie. W 1968 roku Tomira Kowalik wystąpiła w kultowym serialu PRL-u "Stawka większa niż życie". Zagrała Gerdę Tinsler w trzynastym odcinku "Bez instrukcji" oraz pojawiła się w charakterystycznej scenie w fotoplastikonie. Ten wczesny epizod zapoczątkował jej drogę aktorską, choć formalnie rozpoczęła ją kilka lat później.

Nie żyje znana aktorka. Odeszła w wieku 77 lat

W 1972 roku Kowalik ukończyła Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi, co dało jej przepustkę do profesjonalnej kariery. Jeszcze w tym samym roku zadebiutowała na scenie teatralnej jako Mollie w "Pułapce na myszy" Agathy Christie. Był to początek długiej, intensywnej i pełnej sukcesów współpracy z teatrem.

Najdłużej – bo aż 34 lata – Tomira Kowalik była związana z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. Tam stworzyła wiele znaczących ról. Nie ograniczała się jednak do jednego miejsca – występowała również w teatrach w Warszawie, Gdyni i Bydgoszczy, a także użyczała głosu w Teatrze Polskiego Radia. Jej aktorstwo wyróżniała naturalność, precyzja i ogromna empatia, którą wnosiła do każdej roli.

Po latach scenicznej aktywności Kowalik wróciła do telewizji. Zagrała m.in. w filmach "Supernova" i "Cisza nocna", a także w popularnych serialach: "Dom nad rozlewiskiem", "Miłość nad rozlewiskiem" i "Herkules". W nowym pokoleniu widzów zyskała popularność dzięki serialowi "1670", gdzie wcieliła się w postać staruszki z chłopskiej rodziny.

W ostatnich miesiącach można ją było oglądać w komedii kryminalnej "Gang Zielonej Rękawiczki", a także w serialach opartych na tekstach MalcolmaXD – "Edukacja XD" oraz "Wujek foliarz", które miały premierę w 2025 roku.

Po przejściu na emeryturę Tomira Kowalik zamieszkała w Warszawie. Była żoną marokańskiego reżysera Abdellaha Drissi. Nie doczekała się dzieci.

