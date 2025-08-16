Nie żyje znany aktor. Zagrał w wielu hitach!

Informacja o odejściu Rogersa poruszyła nie tylko fanów popularnych seriali, lecz także całe środowisko artystyczne. Mężczyzna od lat był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji, a jego dorobek obejmował dziesiątki produkcji. Największą sławę przyniosła mu kultowa rola Roberta Scorpio w serialu "Szpital miejski", w którym występował przez blisko pół wieku. Mimo wielkich sukcesów zawodowych ostatnie miesiące życia aktora upłynęły w cieniu choroby nowotworowej.

Zobacz też: Nie żyje kolejny aktor ze "Świata według Kiepskich"! "Będzie nam Ciebie strasznie brakowało"

Nie żyje znany aktor. Zagrał w wielkim hicie

W lipcu rodzina poinformowała, że aktor zmaga się z rakiem, jednak wówczas nie podano szczegółów dotyczących rodzaju choroby. Bliscy poprosili fanów i media o wyrozumiałość oraz uszanowanie prywatności. Niespełna miesiąc później agentka Rogersa przekazała, że aktor odszedł, przegrywając walkę z rakiem płuc. Wiadomość szczególnie zszokowała opinię publiczną, ponieważ sam artysta nigdy nie palił.

Tristan Rogers urodził się w Australii, ale karierę rozwijał głównie w Stanach Zjednoczonych. Przez 45 lat wcielał się w postać Roberta Scorpio w telenoweli "Szpital miejski", co uczyniło go jedną z ikon amerykańskich oper mydlanych. Oprócz tego można go było oglądać w takich produkcjach jak "Żar młodości", "Sprawy rodzinne", "Cząstka Edenu", "The Bay", "Raven", "Strażnik Teksasu", "Babilon 5" czy "Studio City". Za tę ostatnią rolę otrzymał prestiżową nagrodę Emmy.

Rogers był również cenionym aktorem dubbingowym. Użyczał głosu postaciom w popularnych animacjach, m.in. "Kapitan Planeta", "Batman przyszłości" oraz "Dzika rodzina Thornberrych". Dzięki temu znało go nie tylko pokolenie dorosłych widzów seriali, ale też dzieci, które dorastały na kreskówkach lat 90.

Zobacz też: Nie żyje Leszek Kopeć. "Trudno uwierzyć w śmierć człowieka, który był od zawsze". Zmarł w wieku 73 lat

Śmierć aktora wywołała falę wspomnień i kondolencji w mediach społecznościowych. Szczególnie mocno zareagowali jego koledzy z planu "Szpitala miejskiego". Producent wykonawczy serialu, Frank Valentini, napisał w specjalnym oświadczeniu, że cała ekipa pogrążona jest w głębokiej żałobie.

Przez 45 lat Tristan zachwycał widzów swoim talentem. Port Charles nigdy nie będzie już takie samo bez niego i jego Roberta Scorpio - podkreślił.

Prywatnie Rogers był dwukrotnie żonaty. Jego pierwszą żoną była Barbara Meale, a drugą Teresa Parkerson, z którą miał córkę Sarę i syna Cale’a. Rodzina artysty wystosowała krótkie oświadczenie, w którym podziękowała za wszystkie wyrazy wsparcia i miłości, prosząc jednocześnie o poszanowanie prywatności w tych trudnych chwilach.

Zobacz też: Nie żyje znany aktor. Odszedł w wieku 87 lat!

Zobacz naszą galerię: Nie żyje znany aktor. Zagrał w wielu hitach!

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie Sam/sama nie wiem...