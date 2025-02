Nie żyje znany komik. Brian Murphy zmarł w wieku 92 lat

Brian Murphy to angielski aktor i komik, który zdobył popularność wcielając się w rolę George'a Ropera w popularnym sitcomie "Man About the House" i jego spin-offie serii "George and Mildred". Zagrał również Alvina Smedleya w "Last of the Summer Wine". Inne godne uwagi role to Stan sklepikarz w serialu dla dzieci "Wizadora" z lat 90. i Maurice w serialu komediowym "The Booze Cruise".

Brian Murphy odszedł w niedzielny (2 lutego) poranek w swoim domu w hrabstwie Kent. Zmarł w wieku 92 lat. Informację o jego śmierci potwierdził agent artysty, Thomas Bowington, który podkreślił, że Murphy był "radosnym i głęboko dobrodusznym człowiekiem".

Komik rozpoczął swoją karierę w latach 50. Dołączył wtedy do Theatre Workshop, który został zalożony przez Joan Littlewood i Gerry'ego Rafflesa.

Murphy po raz pierwszy wyróżnił się w telewizyjnym sitcomie ITV "Man About the House", grając George'a Ropera. W 1981 roku powstał kolejny sitcom telewizyjny z nim w roli głównej, "The Incredible Mr. Tanner", ale serial nie zyskał popularności. Później regularnie pojawiał się w filmach i serialach m.in.: "Last of the Summer Wine", "On Your Way" czy "Hustle".

Brian Murphy pozostawił swoją żonę, Lindę Regan, znaną z serialu "Hi-de-Hi!", oraz dwóch synów: Trevora i Kevina. Linda Regan, wspominając męża, powiedziała: "Miałam szczęście, że w swoim życiu znalazłam bratnią duszę. Briana, którego będę kochać na zawsze".

