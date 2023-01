Krawat Tomasza Kota bryluje na ściance. Ostatni krzyk mody czy zwykłe roztargnienie?

Syn Krzysztofa Skiby niedawno zrobił coming out. Teraz Tytus wyznaje, że był rozczarowany postawą ojca

W czwartek, 19 stycznia br., miała miejsce uroczysta premiera filmu "Niebezpieczni dżentelmeni" z udziałem gwiazd. Produkcja trafi na ekrany polskich kin już 20 stycznia. W głównych rolach występują Tomasz Kot, Marcin Dorociński, Andrzej Seweryn oraz Wojciech Mecwaldowski.

Fabuła komedii kryminalnej "Niebezpieczni mężczyźni" skupiona jest wokół czworga głównych bohaterów - artystów, którzy po obudzeniu się zmagają nie tylko z konsekwencjami całonocnej, mocno zakrapianej imprezy, ale i poważnymi problemami. Znajdują oni bowiem zwłoki obcego mężczyzny, a do drzwi domu pukają stróże prawa. Artyści muszą czym prędzej rozwikłać tajemnicę niewyjaśnionej śmierci.

Gwiazdy na premierze filmu "Niebezpieczni mężczyźni". Tomasz Kot, Wojciech Mecwaldowski, Andrzej Seweryn, Marcin Dorociński i inni

Na uroczystą premierę filmu "Niebezpieczni mężczyźni", która miała miejsce 19 stycznia 2023 roku, przybyli nie tylko odtwórcy głównych ról w produkcji, tj. Tomasz Kot, Andrzej Seweryn, Wojciech Mecwaldowski i Marcin Dorociński, ale również inne gwiazdy. Na ściance pozowali m.in. Katarzyna Walter, Marika, Anita Werner, Klaudiusz Kaufmann, Paulina Koziejowska czy Michał Czernecki.

Choć królowały stonowane, klasyczne stylizacje, nie zabrakło odstępstw od tej reguły. Andrzej Seweryn wyraził swoje wsparcie dla Ukrainy poprzez żółto-niebieską wstążkę, Katarzyna Walter ubrała się "na cebulkę", Monika Goździalska wybrała rzucającą się w oczy, zieloną stylizację, zaś Martyna Kaczmarek postawiła na zwiewną, kolorową sukienkę. Odrobiny szaleństwa nie zabrakło także wśród panów - mowa m.in. o pasiastym garniturze Michała Barczaka. Naszą uwagę zwrócił jednak przekrzywiony krawat Tomasza Kota. Lubiany aktor chętnie pozował do zdjęć. Zastanawiamy się jednak, czy pozycja krawata to efekt roztargnienia czy może chęć kreowania nowych trendów w modzie męskiej? Jedno jest pewne - Tomasz Kot zdecydowanie przyciągał uwagę i, nawet jeśli zaliczył wpadkę, to pokazał klasę!

