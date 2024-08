To już pewne! Znany youtuber dołącza od ekipy "The Voice of Poland". Jest oficjalna informacja

Daniel Martyniuk w przerwach od kolejnych skandali i afer, w których bierze udział, spełnia się ostatnimi czasy jako wykonawca muzyki disco-polowej. Postanowił najwyraźniej pójść w ślady ojca, bowiem - jak wiadomo - Zenek Martyniuk to prawdziwa legenda w tej części branży muzycznej. Co prawda poczynania jego syna nie zrobiły wrażenia na ekspertach, w tym na Elżbiecie Zapendowskiej, która wydała druzgocącą dla niego opinię, ale Daniel nie zraża się i próbuje. Jakie zdanie na ten temat ma jego słynny ojciec? W rozmowie z dziennikarką portalu ShowNews postanowił odnieść się do poczynań Daniela. Został o nie zapytany przy okazji jesiennej ramówki telewizji Polsat, na której się pojawił, promując program "Disco Star", którego będzie jurorem. A co myśli o karierze syna? - Próbuje śpiewać - stwierdził Zenon Martyniuk rozbrajająco. - Nagrał jedną piosenkę, w planach ma kolejne utwory. Cały czas się rozwija i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej - doprecyzował od razu. Czy celebryta zamierza wspierać syna w realizacji tych ambitnych planów? Szczegóły poniżej.

Niebywałe, co Zenek Martyniuk powiedział o karierze muzycznej syna Daniela. "Śpiewać każdy może"

Być może muzyka i śpiewanie disco-polowych utworów sprawią, że Daniel Martyniuk odsunie od siebie niefortunne zdarzenia, w których przez długi czas brał udział. Czy Zenon Martyniuk będzie wspierał jego karierę w show-biznesie? Okazuje się, że nie zamierza wybijać Danielowi z głowy pozostanie celebrytą i funkcjonowanie w świecie mediów.

- Jak ma takie plany, żeby śpiewać, to dlaczego nie? Dużo ludzi śpiewa, dużo zespołów. Będę wspierać. Trzeba nagrać coś wyjątkowego, coś, co się podoba ludziom. Każdy ma prawo śpiewać, bo śpiewać każdy może, troszkę lepiej lub troszkę gorzej - powiedział z uśmiechem Zenek Martyniuk w rozmowie z portalem ShowNews.

Pozostaje czekać na kolejne utwory Daniela Martyniuka. Kto wie, może kiedyś zyska tak dużą sławę, jak jego ojciec. Myślicie, że to możliwe? Dajcie znać i zagłosujcie w poniższej sondzie.

Zobacz również galerię zdjęć: Danuta Martyniuk 25 lat temu wyglądała jak Kayah. Ale zmiana!

Sonda Czy Daniel Martyniuk ma szansę na muzyczną karierę jak jego słynny tata, Zenon Martyniuk? Tak, jak najbardziej Nie, zupełnie tego nie widzę Trudno powiedzieć Nie obchodzi mnie to