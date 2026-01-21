Niebywałe, do czego poseł PiS porównał strzelanie petardami. Doda aż złapała się za głowę! Szok

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-01-21 9:32

Doda uczestniczyła w komisji do spraw ochrony zwierząt, gdzie przedstawiła swoje mocne stanowisko dotyczące bezpieczeństwa naszych czworonożnych przyjaciół. Jako artysta i miłośniczka psów nie mogła pozostać obojętna na ich los. To, co zastała na miejscu, wstrząsnęło nią jednak do cna. Skandaliczne zachowanie niektórych uczestników, śmianie się i prychanie, a na koniec Krzysztof Ciecióra, poseł PiS, który przybył z niebywałym porównaniem. Doda aż złapała się za głowę. - To jest populizm - oceniono. Szczegóły poniżej.

Doda rozpoczęła własną batalię o ochronę zwierząt w Polsce. Zaczęło się od wizyty i zaangażowania w działania na terenie miasta Bytom, gdzie dochodziło do skandalicznych praktyk w miejskim schronisku. Dorota Rabczewska, znana z gorącego temperamentu, nie zostawiła suchej nitki na osobach odpowiedzialnych za byt zwierząt. Teraz artysta idzie o krok dalej - pojawiła się na posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji ds. Ochrony Zwierząt, gdzie opowiadała o tym, jak branża fajerwerkowa uczyniła sobie biznes na cierpieniu bezbronnych istot, osób starszych czy dzieci. W odpowiedzi jej przedstawiciele śmiali się za plecami wokalistki, zachowywali się tak, jakby byli na imprezie, mimo że poruszano bardzo ważny temat.

Jak pisaliśmy na łamach "Super Expressu", Doda odwróciła się i zrównała ich z ziemią. Ale to nie wszystko, z czym przyszło jej się mierzyć, bo wtedy na białym koniu wjechał poseł PiS, Krzysztof Ciecióra. Polityk niespodziewanie porównał strzelanie petardami do... zapalania zniczy na cmentarzu.

- No to skoro fajerwerki to jest taka durna tradycja, no to może wyeliminujmy, zakażmy też zapalania zniczy 1 listopada? Przecież to też jest taka durna tradycja, tam też Polska jest gigantem, jeśli chodzi o produkcję. A może to też powinniśmy ograniczyć emisję CO2? - zapytał zupełnie poważnie Krzysztof Ciecióra, co spotkało się ze stanowczą reakcją wśród zebranych.

Doda aż złapała się za głowę, uderzając dłonią w czoło. Co ma jedno wspólnego z drugim? Również nie wiemy. Ale to nie koniec wypowiedzi polityka. W pewnym momencie zainterweniowała nawet przewodnicząca komisji. Szczegóły poniżej.

Krzysztof Ciecióra porównuje strzelanie petardami do zapalania zniczy i koncertów plenerowych. "To jest populizm"

Krzysztof Ciecióra, poseł PiS, brnął w swoją zaskakującą wypowiedź, porównując strzelanie fajerwerkami do kolejnych aktywności w przestrzeni publicznej. Mówił między innymi o koncertach plenerowych, tak jakby celowo chciał uderzyć w artystów, wiedząc że na sali znajduje się jedna z najpopularniejszych wokalistek w Polsce.

- Jeśli mówimy o zakazie fajerwerków, bo one generują hałas i stres, to dlaczego mówimy tylko o fajerwerkach? Dlaczego jesteśmy tacy wybiórczy? To dlaczego nie wyeliminujemy na przykład koncertów plenerowych? To są przecież ogromne hałasy. Pamiętam, bo organizowałem np. juwenalia studenckie i musiałem chodzić z miernikiem decybeli, ponieważ mieszkańcom przeszkadzał ten hałas i walczyliśmy z tym, żebyśmy mogli utrzymać możliwość organizacji tych koncertów - stwierdził Krzysztof Ciecióra, który - co warto zauważyć - jest wiceprzewodniczącym (!) wskazanej komisji. 

Na jego słowa na koniec zareagowała nawet posłanka Dorota Niedziela, przewodnicząca komisji, która także nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. - Panie pośle, 30 lat zajmuję się zwierzętami i nigdy nie widziałam, żeby pies kupił bilet na koncert. To na pewno. A te wszystkie pana argumenty to trochę populizm - podsumowała. Reakcja Dody mówi natomiast sama za siebie. 

Galeria zdjęć: Niebywałe, do czego poseł PiS porównał strzelanie petardami. Doda aż złapała się za głowę! Szok

Niebywałe, do czego poseł PiS porównał strzelanie petardami. Doda aż złapała się za głowę! Szok
15 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Doda zaangażowała się w ochronę zwierząt na arenie politycznej. Popierasz jej działania?
Najsztub pyta
HAZARD, GANGSTERKA I LATA 90. Jak naprawdę wyglądały mafijne układy w Polsce? | Najsztub Pyta
Najsztub pyta
Mediateka.pl
Sponsor podcastu:
NEXT FILM, dystrybutor filmu "Wielka Warszawska"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki