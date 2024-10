Niebywałe, po jakim napoju wykręca Małgorzatę Tomaszewską! "Próbowałam kilka razy"

Są wyniki sekcji zwłok Liama Payne'a z One Direction. Nie podjęto reanimacji

Małgorzata Tomaszewska ostatnie kilkanaście miesięcy miała wyjątkowo szczęśliwe. W sierpniu 2023 roku ówczesna prezenterka TVP ogłosiła, że jest w drugiej ciąży. Później wyjawiła, że na świat przyjdzie córeczka, o której zawsze mówiła. Małgorzata Tomaszewska urodziła w lutym 2024, a radosną nowinę przekazał nam słynny ojciec dziennikarki - Jan Tomaszewski, legendarny bramkarz kadry Kazimierza Górskiego i bohater słynnego meczu Anglia - Polska z 1973 roku. To nie był koniec dobrych wiadomości. W czerwcu Małgorzata Tomaszewska potwierdziła zaręczyny z partnerem. Do tej pory jednak nie ujawniła jego personaliów. Wiemy, że ma na imię Robert i jest ekspertem od wymiany pieluch, co przy małym dziecku jest niezwykle przydatną umiejętnością. Była prezenterka TVP od czasu do czasu zdradza za to inne sekrety. Właśnie wyznała... po jakim napoju ją wykręca.

Małgorzata Tomaszewska wyznaje: "Próbowałam kilka razy, ale już mały łyk mnie wykręca"

Dla wielu osób to, co napisała w mediach społecznościowych Małgorzata Tomaszewska, będzie zupełnie niepojęte. W końcu ten napój - często od samego rana - towarzyszy milionom ludzi na całym świecie. Chodzi o kawę. Była gwiazda TVP zdecydowanie jej nie toleruje. Lubuje się za to w herbacie. Takiej raczej wyszukanej...

Nigdy nie wypiłam filiżanki kawy. Próbowałam kilka razy, ale już mały łyk mnie wykręca. Uwielbiam z kolei sypane herbaty - szczególnie zieloną z prażonym ryżem i czarną z kawałkami czekolady, łupkami kakao oraz cząstkami karmelu

- poinformowała ciekawskich fanów Małgorzata Tomaszewska. Pod jej wpisem ujawniły się inne osoby, które nie gustują w kawie.

Oooo, dobrze wiedzieć ze jest ktoś, kto tez nie lubi jak ja kawy

- cieszyła się jedna z użytkowniczek Instagrama. Inna próbowała ustalić, czy prezenterka kawy nie lubi, czy źle się po niej czuje. Małgorzata Tomaszewska szybko wyjaśniła wątpliwości.

Nie wiem jak się czuję, bo nigdy żadnej nie wypiłam

- oznajmiła córka Jana Tomaszewskiego.

