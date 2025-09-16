Niebywałe! Smaszcz, jej syn i Hakiel w jednym projekcie

Paulina Smaszcz znowu w centrum uwagi! "Petarda" kilka tygodni temu zapowiadała, że bierze udział w tajemniczym projekcie telewizyjnym. Teraz wszystko stało się jasne, nie tylko ona, ale także jej syn Franciszek, Marcin Hakiel i jego ukochana Dominika Serowska wystąpili razem w nowej edycji popularnego programu. Emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji zdecydowanie nie zabrakło!

Paulina Smaszcz nie należy do osób, które lubią siedzieć cicho. Ostatnie lata to pasmo medialnych burz, od głośnych wypowiedzi na temat Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, aż po procesy, które wytaczali jej dawni znajomi z telewizji. Teraz jednak Smaszcz postanowiła pokazać się w zupełnie innej odsłonie, podróżniczej i rodzinnej. Ku zaskoczeniu fanów, w projekt wciągnęła swojego najstarszego syna Franciszka.

Takiego duetu nikt się nie spodziewał. Smaszcz i Hakiel razem w projekcie

Tajemniczy projekt, o którym przez tygodnie wspominała w mediach społecznościowych, okazał się drugim sezonem programu TTV "Orzeł czy reszka?". To format, w którym uczestnicy wyruszają w zagraniczną podróż, a przebieg ich przygód zależy od rzutu monetą. Zwycięzca rzutu korzysta z nieograniczonego budżetu, a pechowiec musi zmieścić się w skromnych stu dolarach.

W nowym sezonie zobaczymy nie tylko Paulinę i jej syna, który na co dzień mieszka we Włoszech, ale także Marcina Hakiela i jego ukochaną Dominikę Serowską. Okazuje się, że telewizyjna przygoda szybko przerodziła się w bliższą znajomość między parą a Smaszcz i Franciszkiem. 

To jednak nie wszystko. Udział w programie jest również dowodem na to, że Paulina i jej syn Franciszek pogodzili się po wcześniejszych napięciach. Relacje między nimi przez lata nie były łatwe. Teraz jednak wygląda na to, że więź rodzinna została odbudowana.

Warto też zauważyć, że Hakiel i Smaszcz znaleźli wspólny język nie tylko na planie. Od czasu, gdy Paulina ujawniła związek Cichopek i Kurzajewskiego, ich drogi często się przecinają, w końcu oboje niejednokrotnie stawali naprzeciw tej samej parze w medialnych potyczkach.

