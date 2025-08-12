Rodzinne chwile Marcina Hakiela. W tle wszystkie pociechy!

Marcin Hakiel wykorzystał ostatnie chwile wakacji, by spędzić je w wyjątkowy sposób, w towarzystwie całej swojej trójki dzieci. Zamiast zagranicznych wypraw postawił na polskie klimaty i zabrał rodzinę nad Bałtyk. Na Instagramie pochwalił się zdjęciami i nagraniem z wyjazdu, które rozczuliły internautów.

Sezon wakacyjny powoli dobiega końca, ale dla Marcina Hakiela to dopiero czas na rodzinny wypad. Tancerz postanowił zorganizować urlop, który zapadnie w pamięć jego dzieciom. Co ciekawe, na wyjazd pojechały z nim wszystkie pociechy, zarówno nastoletni Adam i Helena z małżeństwa z Katarzyną Cichopek, jak i najmłodszy członek rodziny, kilku­miesięczny Romeo. Urocza rodzinka!

Marcin Hakiel pokazał wszystkie pociechy w sieci

Hakiel, który od lat dzieli swoje życie między obowiązki zawodowe i rodzinne, tym razem postawił wszystko na rodzinne chwile. Zamiast dalekich podróży wybrał rodzimy Bałtyk i jak widać po zdjęciach, była to trafiona decyzja. Na jego Instagramie pojawiła się cała seria fotografii z plaży, a także krótki filmik, na którym widać, jak tancerz bawi się z najmłodszym synkiem w nadmorskim piasku.

Reakcja partnerki była natychmiastowa. "A co tu się dzieje?!" - skomentowała z uśmiechem Dominika Serowska, dodając do wpisu emotikonki w kształcie serca. Fani również nie kryli zachwytu. Pod nagraniem posypały się komplementy.

Dla Marcina Hakiela to wyjątkowy czas, bo rzadko zdarza się, by mógł spędzić urlop z całą trójką dzieci naraz. Najstarszy syn Adam przyszedł na świat w 2009 roku, córka Helena w 2013 roku, a mały Romeo, w listopadzie ubiegłego roku. Każde z nich jest na innym etapie życia, co wymaga od taty sporej kreatywności w planowaniu wspólnych aktywności. Na plaży nie brakowało więc zabaw w piasku, spacerów brzegiem morza, a także wspólnych posiłków w nadmorskich knajpkach. Uroczo?

