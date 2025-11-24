Niebywały finał "Szansy na sukces"! Publiczność wybrała Małgorzatę Boć

Finał programu jak zawsze przyciągnął uwagę widzów i fanów polskiej muzyki. Twórcy show przygotowali wyjątkową oprawę, a uczestnicy już na samym początku oddali hołd Stanisławowi Soyce, wykonując "Tolerancję". Artur Orzech zapowiedział finał jako "najlepszą jedenastkę sezonu", po czym rozpoczęła się rywalizacja, którą uważnie śledzili zarówno widzowie, jak i zaproszeni goście - znani artyści polskiej sceny muzycznej.

Wielki finał "Szansy na sukces". To ona wygrała!

W finale pojawili się uczestnicy, którzy wcześniej zachwycili jurorów i zaproszonych wykonawców. Stawką był występ na legendarnym festiwalu w Opolu oraz prestiżowa Nagroda im. Anny Jantar! Każdy z finalistów wykonywał utwory w duetach z gwiazdami, które były ich mentorami podczas poszczególnych odcinków.

Jako pierwsza zaprezentowała się Natalia Smaś w duecie z Haliną Mlynkovą, przypominając publiczności kultowe "Czerwone korale". Po niej scenę przejęła Eliza Xerxa, która wspólnie z Grzegorzem Hyżym wykonała energetyczny utwór "Wstaję". Daria Salamon sięgnęła po klasyk "Czarna Inez", śpiewając razem z Adamem Nowakiem.

Niezwykle emocjonalny występ zaproponowała Małgorzata Boć, łącząc siły z zespołem Ich Troje w przeboju "Powiedz". Jej wykonanie spotkało się z wyjątkowo ciepłym odbiorem publiczności. W kolejnych duetach widzowie usłyszeli m.in. Annę Wyszkoni z Wiktorią Rybicką, Ralpha Kaminskiego z Aleksandrą Lamparską oraz Renatę Przemyk z Klaudią Wardą. Big Cyc rozgrzał studio utworem "Rudy się żeni" wykonanym z Mateuszem Nasiadką, zaś Natalia Kukulska razem z Anną Pawliczek przypomniały "Im więcej Ciebie, tym mniej".

Ostatnim duetem wieczoru był występ Karoliny Nieckarz z Marcinem Sójką w emocjonalnej piosence "Zaskakuj mnie". Po prezentacjach jurorzy ogłosili dogrywkę, do której trafiły: Anna Pawliczek, Aleksandra Lamparska oraz Małgorzata Boć. Wokalistki musiały wykonać utwory wylosowane z szerokiego repertuaru całej edycji, co było prawdziwą próbą ich umiejętności.

Czas oczekiwania na werdykt umiliła Julia Tkacz, zwyciężczyni wiosennej odsłony show prezentując wzruszające wykonanie "Ta noc do innych jest niepodobna".

Ostatecznie to widzowie zdecydowali, że najlepsza w finale była Małgorzata Boć. 44-letnia wokalistka z Rzeszowa od lat związana jest ze sceną i działalnością kulturalną. Pracuje jako animatorka oraz instruktorka wokalu i rękodzieła w Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale. Od trzech dekad wspiera Wojsko Polskie, występując jako solistka orkiestr wojskowych, a jej głos wielokrotnie rozbrzmiewał zarówno w kraju, jak i w bazach w Afganistanie czy Bośni!

