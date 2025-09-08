Niegrzeczne gwiazdy na gali MTV VMA 2025. Czy one zapomniały się ubrać?! Kto otrzymał nagrody?

Tegoroczne MTV VMA należały do Lady Gagi. Artystka zgarnęła aż cztery nagrody, w tym jedną z najważniejszych – Artystę Roku. Jej triumfy to także wyróżnienia w kategoriach: Najlepsza reżyseria i Najlepsza scenografia za teledysk "Abracadabra", a także statuetka za współpracę z Bruno Marsem przy hicie "Die with a Smile".

Co ciekawe, moment wręczenia głównej nagrody został specjalnie przesunięty, by Lady Gaga mogła być obecna – gwiazda tego samego wieczoru miała zaplanowany koncert w Madison Square Garden.

Ariana Grande i Sabrina Carpenter tuż za Gagą

Ariana Grande mogła cieszyć się z trzech wyróżnień, w tym najważniejszego – Teledysku Roku za "Brighter Days Ahead". Artystka wręczała także nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award, którą odebrała Mariah Carey.

Trzy statuetki trafiły również do Sabriny Carpenter, która triumfowała m.in. w kategorii Najlepszy album ("Short n’ Sweet") oraz Najlepszy artysta pop.

Podczas gali nie zabrakło wzruszeń i momentów historycznych. Mariah Carey została uhonorowana nagrodą Michael Jackson Video Vanguard Award, a Ricky Martin odebrał wyróżnienie dla ikony muzyki latynoskiej. Z kolei Busta Rhymes otrzymał nagrodę Rock the Bells Visionary.

Kreacje, które przejdą do historii MTV VMA

Czerwony dywan MTV VMA 2025 to tradycyjnie pokaz ekstrawagancji. Niektórzy artyści zachwycili elegancją, inni postawili na odważne stylizacje balansujące na granicy dobrego smaku. W naszej galerii zobaczysz najgłośniejsze kreacje – od spektakularnych sukien, po stroje, które sprawiały wrażenie, jakby… brakowało w nich kilku elementów garderoby.

MTV VMA 2025 – pełna lista zwycięzców

Teledysk roku: Ariana Grande — "Brighter Days Ahead"

Najlepszy artysta pop: Sabrina Carpenter

Teledysk hip-hop: Doechii — "Anxiety"

Teledysk rock: Coldplay — "All My Love"

Teledysk latynoski: Shakira — "Soltera"

Teledysk długoformatowy: Ariana Grande – "Brighter Days Ahead"

Teledysk ze społecznym przekazem: Charli XCX — "Guess" ft. Billie Eilish

Najlepsza reżyseria: Lady Gaga — "Abracadabra"

Najlepsza scenografia i dekoracja wnętrz: Lady Gaga — "Abracadabra"

Najlepsze zdjęcia: Kendrick Lamar — "Not Like Us"

Najlepszy montaż: Tate McRae — "Just Keep Watching"

Najlepsza choreografia: Doechii — "Anxiety"

Najlepsze efekty wizualne: Sabrina Carpenter — "Manchild"

Zespół roku: Blackpink

Najlepsza współpraca: Lady Gaga & Bruno Mars – "Die with a Smile"

Teledysk pop: Ariana Grande — "Brighter Days Ahead"

Najlepszy album: Sabrina Carpenter — "Short n' Sweet"

Najlepszy występ w serii Push: Katseye — "Touch"

Piosenka roku: Rosé & Bruno Mars — "Apt."

Najlepsze afrobeaty: Tyla — "Push 2 Start"

Teledysk K-Pop: Lisa z Doja Cat & Raye — "Born Again"

Teledysk Country: Megan Moroney – "Am I Okay?"

Artysta roku: Lady Gaga

Piosenka wakacji: Tate McRae — "Just Keep Watching"

Teledysk alternatywny: Sombr — "Back to Friends"

Teledysk R&B: Mariah Carey — "Type Dangerous"

Najlepszy nowy artysta: Alex Warren

Michael Jackson Video Vanguard Award: Mariah Carey

Nagroda Rock the Bells Visionary: Busta Rhymes

Nagroda dla ikony muzyki latynoskiej: Ricky Martin

