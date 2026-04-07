Niepełnoletni syn Klaudii El Dursi zaskoczył wszystkich. Już wie, co chce robić w przyszłości

Paula Dąbrowska
2026-04-07 10:33

Klaudia El Dursi jest mamą trójki dzieci: Dawida, Janka i Carmen. Najstarszy z całego trio, Dawid nie ukrywa, że chciałby robić światową karierę. Co rusz pozuje z mamą, która też chętnie go zabrała m.in. do telewizji. Niedługo przed chłopakiem stoi matura i jak się okazało, już wie, co chciałby po niej robić. Połączy dwa, nietypowe zawody.

Super Express Google News

Klaudia El Dursi - kim jest i co wiadomo o jej dzieciach?

Klaudia El Dursi to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobistości medialnych z TVN. Sławę zyskała dzięki udziałowi w "Top Model", kiedy to jako pierwsza osoba w historii zdobyła tzw. złoty bilet (trafiła od razu do Domu Modelek). Od 2020 roku regularnie pojawia się na ekranach jako gospodyni reality show „Hotel Paradise” - tutaj jednak w 2026 roku przekazała informację, że zakończyła współpracę z tym formatem i od tego roku będzie jedną z prowadzących... "Top Model".

W prywatnym życiu spełnia się jako mama trójki dzieci:

  • Dawida (z poprzedniego związku),
  • Jana,
  • Carmen.

Dwójka młodszych dzieci jest z obecnego związku z Jackiem Leszczyńskim. Klaudia jest znana z promowania zdrowego modelu rodziny patchworkowej - utrzymuje bardzo przyjazne, wręcz przyjacielskie relacje z ojcem swojego pierworodnego syna. Jej partner, Jacek, na co dzień unika blasku fleszy, zajmując się biznesem, jednak aktywnie wspiera Klaudię w wychowywaniu dzieci i logistyce domowej, zwłaszcza podczas jej długich wyjazdów na zagraniczne plany zdjęciowe.

Klaudia El Dursi | Sopot Top of the Top Festival
Sonda
Lubisz Klaudię El Dursi?

Takie plany na przyszłość ma Dawid El Dursi 

17-letni już Dawid El Dursi od dawna rozwija swoją działalność w mediach społecznościowych. Obecnie obserwuje go ponad 25 tysięcy osób. Jak sam jednak często zaznacza - wie, że musi podchodzić ostrożnie do tego, co publikuje w sieci. Postanowił ostatnio jednak otworzyć się przed fanami. Przyznał wprost, że już wie, czym chciałby zajmować się w przyszłości.

- Planuję iść w muzykę. Może i mój pierwszy singiel wstawiłem dopiero jakieś 2 miesiące temu, ale tak naprawdę minęły już ponad 2 lata od kiedy tworzę muzykę. Chciałbym zajmować się tym bardziej profesjonalnie - napisał Dawid.

Jednocześnie chłopak regularnie chwali się zdjęciami z treningów MMA, gdzie pokazuje swoją muskulaturę. Jak przyznał, na razie trenuje za mało, aby startować w profesjonalnych zawodach, ale nie wyklucza tego w przyszłości.

- W klasie maturalnej będziemy mieć bardzo dużo wolnych godzin, więc jeżeli udałoby mi się spiąć na 3 miesiące, to jestem przekonany, że Filip Czarnecki (zawodnik i trener - przup.pd) bardzo dobrze by mnie przygotował pod zawody - przyznał Dawid.

Nie ukrywa, że chętnie by połączył muzykę właśnie ze światem MMA. Niczego nie wyklucza. Chłopak wielokrotnie również zaznaczał, iż ma ogromne wsparcie mamy w każdych jego planach. 

Galeria zdjęć 25
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Klaudia El Dursi