Niepełnoletni syn Klaudii El Dursi zaskoczył wszystkich. Już wie, co chce robić w przyszłości

Klaudia El Dursi - kim jest i co wiadomo o jej dzieciach?

Klaudia El Dursi to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osobistości medialnych z TVN. Sławę zyskała dzięki udziałowi w "Top Model", kiedy to jako pierwsza osoba w historii zdobyła tzw. złoty bilet (trafiła od razu do Domu Modelek). Od 2020 roku regularnie pojawia się na ekranach jako gospodyni reality show „Hotel Paradise” - tutaj jednak w 2026 roku przekazała informację, że zakończyła współpracę z tym formatem i od tego roku będzie jedną z prowadzących... "Top Model".

W prywatnym życiu spełnia się jako mama trójki dzieci:

Dawida (z poprzedniego związku),

Jana,

Carmen.

Dwójka młodszych dzieci jest z obecnego związku z Jackiem Leszczyńskim. Klaudia jest znana z promowania zdrowego modelu rodziny patchworkowej - utrzymuje bardzo przyjazne, wręcz przyjacielskie relacje z ojcem swojego pierworodnego syna. Jej partner, Jacek, na co dzień unika blasku fleszy, zajmując się biznesem, jednak aktywnie wspiera Klaudię w wychowywaniu dzieci i logistyce domowej, zwłaszcza podczas jej długich wyjazdów na zagraniczne plany zdjęciowe.

Klaudia El Dursi | Sopot Top of the Top Festival

Sonda Lubisz Klaudię El Dursi? tak nie jest mi obojętna

Takie plany na przyszłość ma Dawid El Dursi

17-letni już Dawid El Dursi od dawna rozwija swoją działalność w mediach społecznościowych. Obecnie obserwuje go ponad 25 tysięcy osób. Jak sam jednak często zaznacza - wie, że musi podchodzić ostrożnie do tego, co publikuje w sieci. Postanowił ostatnio jednak otworzyć się przed fanami. Przyznał wprost, że już wie, czym chciałby zajmować się w przyszłości.

- Planuję iść w muzykę. Może i mój pierwszy singiel wstawiłem dopiero jakieś 2 miesiące temu, ale tak naprawdę minęły już ponad 2 lata od kiedy tworzę muzykę. Chciałbym zajmować się tym bardziej profesjonalnie - napisał Dawid.

Jednocześnie chłopak regularnie chwali się zdjęciami z treningów MMA, gdzie pokazuje swoją muskulaturę. Jak przyznał, na razie trenuje za mało, aby startować w profesjonalnych zawodach, ale nie wyklucza tego w przyszłości.

- W klasie maturalnej będziemy mieć bardzo dużo wolnych godzin, więc jeżeli udałoby mi się spiąć na 3 miesiące, to jestem przekonany, że Filip Czarnecki (zawodnik i trener - przup.pd) bardzo dobrze by mnie przygotował pod zawody - przyznał Dawid.

Nie ukrywa, że chętnie by połączył muzykę właśnie ze światem MMA. Niczego nie wyklucza. Chłopak wielokrotnie również zaznaczał, iż ma ogromne wsparcie mamy w każdych jego planach.