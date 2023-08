Marcin Hakiel po rozstaniu z Dominiką mocno wyluzował

Marcin Hakiel niedawno rozstał się z Dominiką. Wydawało się, że po bolesnym zakończeniu związku z Kasią Cichopek, to właśnie z piękną blondynką tancerz ułoży sobie życie. Niestety, ta relacja szybko się wypaliła. Marcin Hakiel jednak żyje dalej i ma swoje ciekawe plany na przyszłość. O swojej byłej żonie jednak zupełnie nie zapomniał. Gdy Katarzyna Cichopek została poniżona przez jedną z internautek, tancerz niczym lew wziął w obronę swoją dawną miłość, jasno dając do zrozumienia, że nie życzy sobie takich tekstów. Właśnie natknęliśmy się na nowe nagranie z Marcinem Hakielem, który najwyraźniej mocno wyluzował. Byc może nieco za mocno. W filmie widać bowiem byłego męża Katarzyny Cichopek w bardzo osobliwej sytuacji. W dodatku na środku ulicy! Wiele osób zastawia się, czy z Marcinem Hakielem wszystko jest ok.

Marcin Hakiel tańczy na ulicy! "Radość na pokaz, która ma zakryć to co naprawdę w środku"

Na opublikowanym na Instagramie nagraniu widzimy dowiem tancerza, który na przejściu dla pieszych robi to, co umie najlepiej, czyli... tańczy. Wygląda to bardzo dziwnie. W końcu ulica to chyba nie jest najlepsze miejsce na tego typu wygibasy. Przechodnie omijali Marcina Hakiela i jego taneczną partnerkę szerokim łukiem. Zauważyła to jedna z internautek. - Jestem załamana brakiem reakcji ludzi, przechodzą obok tego tak obojętnie, jakby spieszyli się do swojego życia, nie zważając na nic... - podzieła się swoją refleksją. Inna użytkowniczka Instagrama z kolei podejrzewa, że wygibasy uliczne to "radość na pokaz, która ma zakryć to co naprawdę w środku". Jak jest naprawdę? To wie tylko sam Marcin Hakiel.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Marcina Hakiela z piękną Dominiką. Pod galerią znajduje się nagranie z tańców na ulicy