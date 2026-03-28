Niepokorna Irena Santor nie lubi brać lekarstw, ale nie ma wyjścia. "Jak trzeba, to łyknę"

Irena Santor piękna jak zawsze!

Irena Santor znów zachwyca. Legendarna artystka, choć ma już 91 lat, udowadnia, że wiek to tylko liczba. Gwiazda estrady wciąż imponuje energią, pogodą ducha i formą, której mogłaby jej pozazdrościć niejedna dużo młodsza osoba. Fani przecierają oczy ze zdumienia - jak ona to robi? Piosenkarka od lat uchodzi za ikonę klasy i elegancji, ale dziś mówi się o niej także jako o prawdziwym fenomenie. Mimo upływu czasu Irena Santor nie traci swojego uroku ani wewnętrznej siły. Wręcz przeciwnie, emanuje spokojem i radością życia, które są wręcz zaraźliwe. Artystka dba o siebie, pozostaje aktywna i nie pozwala, by metryka ją ograniczała.

Ostatnio gościła na pokazie Doroty Goldpoint i całkiem skradła show.

Ikona stylu, klasy i ponadczasowej elegancji - gość honorowy, który swoją niezwykłą osobowością ponownie oczarował wszystkich - pisała projektantka w sieci.

Santor zrobiła furorę, pokazując się w białej, garniturowej sukience. Ale piosenkarka nie żyje jedynie światem pełnym show-biznesowego blasku. Jak teraz wygląda jej codzienność?

Irena Santor na co dzień. Jak ze zdrowiem? Co z lekami?

Gwiazda ma 91 lat, a to oznacza, że musi wyjątkowo o siebie dbać. Santor nie zadręcza się jednak i nie zamartwia o własne zdrowie. Jak przyznaje, bywa niepokorna i nie przepada za lekarstwami, ale kiedy musi, łyka tabletki.

Nie wierzę w żadne nakazy. Ja jestem dość zbuntowanym człowiekiem i nie wierzę nakazom. Trzy razy dziennie tabletka, a raz dziennie spacer po 15 minut? Nie ma dla mnie takich rzeczy. Jak czuję potrzebę, to idę na spacer. Jak czuję potrzebę, to biorę pigułkę, ale tylko wtedy, kiedy jest taka konieczność. Nie lubię lekarstw, ale jestem zdyscyplinowana. Co nie znaczy, że jestem człowiekiem, któremu można nakazać branie pięciu pastylek dziennie. Jeżeli jest potrzeba, to ja łyknę to, co trzeba, bo to mi daje szansę na zdrowie. A czego mogę więcej chcieć niż zdrowia? No może tego, żeby codziennie, jutro, pojutrze i za rok cieszyć się tym, co mnie otacza - opowiadała Faktowi.

Piosenkarka, jak sama mówi, jest szczęśliwa i bardzo docenia wszystko, czego doświadczyła w życiu, a przeszła wiele - również pod względem zdrowotnym. Ma za sobą walkę z nowotworem piersi, miała też usuwane kamienie nerkowe.

Irena Santor: Chcę żyć jak najdłużej

