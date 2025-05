Viki Gabor przeszła samą siebie. Jej twarz wygląda zupełnie inaczej

Viki Gabor miała 12 lat, gdy usłyszała o niej cała Polska. Po tym, gdy dotarła do finału "The Voice Kids" i wygrała 17. Konkurs Piosenki Eurowizja Junior, okrzyknięta została drugą Roksaną Węgiel. Podobieństw między nimi można doszukiwać się także w zmianach w wyglądzie. Już w zeszłym roku fani porównywali Viki do... 55-letniej Jennifer Lopez. Wszystko najpewniej z powodu mocnego makijażu, w którym lubuje się młoda wokalistka. Innym razem ktoś niezbyt elegancko komentował usta Viki Gabor, które podkreślone zostały ciemniejszą konturówką. - Ale po co te wąsy dorysowane? - szukała zaczepki jedna z "fanek". Piosenkarka szybko przywołała ją do porządku. - A co cię to? - odparła. W ostatnich dniach znów poszło o usta - Usteczka naturalne czy sztuczne?. - zagadnął internauta. Gwiazda i na tę uwagę postanowiła zareagować - Tak, z plasteliny. - odpowiedziała. Na nagraniach publikowanych na TikToku Viki Gabor też potrafi zaskoczyć. Jej twarz wygląda teraz zupełnie inaczej niż wcześniej. Gwiazda zdecydowanie nie przypomina "zwykłej" nastolatki.

Viki Gabor totalnie odmieniona. "Gdzie jest moja stara Viki", "Księżniczka Disneya"

Nie tylko my jesteśmy zdziwieni metamorfozą piosenkarki. Spora liczba internautów zupełnie nie poznaje Viki Gabor. Warto zaznaczyć, że artystka ma dopiero 17 lat!

Czy tylko ja jej nie poznałam? Musiałam spojrzeć z dwa razy na nazwę, aby być pewną, że to ona; Ja po nazwie się skapnęłam, że to Viki Gabor; Gdyby nie komentarze, nawet bym nie pomyślała że to Viki Gabor; Ej ona jest trochę podobna do Viki Gabor; Gdzie jest moja stara Viki

- komentowali użytkownicy serwisu TikTok. Jeden z internatów stwierdził z kolei, że Viki Gabor wygląda jak "księżniczka Disneya". Sporej części widzów odmieniona artystka bardzo się podoba.

Viki, jaka piękna misia; Mówcie, co chcecie, ale jest śliczna; Księżniczka ojeja; Piękna; Beautiful girl

- zachwycali się.

W naszej galerii prezentujemy, jak zmieniała się Viki Gabor

Sonda Roxie Węgiel czy Viki Gabor. Kogo wybierasz? Roxie Viki Obie są spoko Żadnej z nich