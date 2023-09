Tak dorabia milionerka. Agnieszka Woźniak-Starak skosiła za TO majątek. Inni tyle nie dostają

Katarzyna Dowbor wcześnie została mamą. Jej syn - Maciej Dowbor - urodził się, gdy dziennikarka miała zaledwie 19 lat. Związek z pierwszym mężem i ojcem Maćka - Piotrem Dowborem - szybko się rozpadł, a legendarna prezenterka TVP i Polsatu wzięła ślub z dziennikarzem Januszem Atlasem, z którym rozwiodła się w 1989 roku. Kolejnym mężem Katarzyny Dowbor był Grzegorza Świątkiewicz, ale i to małżeństwo nie przetrwało. W drugiej połowie lat 90. dziennikarka wdała się w romans z Jerzym Baczyńskim, redaktorem naczelnym tygodnika "Polityka". Katarzyna Dowbor zaszła w ciążę i w 1999 roku, czyli mając już 40 lat, urodziła Marysię, która dziś jest dorosłą piękną kobietą. - Mój były mąż to bardzo fajny człowiek i nie mam mu nic do zarzucenia. Miał pecha, że poznałam miłość swojego życia, czyli ojca Marysi - mówiła ówczesna gwiazda TVP w rozmowie z "Na żywo".

Tajemnica Katarzyny Dowbor i Jerzego Baczyńskiego

Niestety z Jerzy Baczyńskim Katarzyna Dowbor także się rozstała. Dlaczego para nie mogła być razem? - Niech to zostanie naszą trudną tajemnicą -napisała w swojej autobiografii była prowadząca program "Nasz nowy dom" w Polsacie, która niedawno znalazła nową pracę w telewizji Canal+. Zatrudnienie legendarnej dziennikarki TVP daje wielkie szanse na sukces, bo - jak mówią jej znajomi z telewizji - czego się dotknie, zamienia w złoto. W naszej galerii zebraliśmy stare zdjęcia prezenterki z końcówki zeszłego wieku i początku lat dwutysięcznych. Gwiazda telewizji zawsze wyglądała doskonale i czarowała swoją klasą. Zobacz, jak Katarzyna Dowbor wyglądała w wieku 41 lat i później.