Niesprawiedliwe oceny od jurorów w "Tańcu z Gwiazdami"? Internauci się oburzyli

W odcinku rodzinnym widzowie obejrzeli popisy nie dwójek, a trójek - uczestnicy tańczyli ze swoimi partnerami z "Tańca z Gwiazdami" oraz z osobą z rodziny lub grona przyjaciół. Występy były bardzo wzruszające - nawet Iwona Pavlović uroniła łzę, gdy patrzyła, jak Ada Borek, znana artystka kabaretowa, sunęła po parkiecie w towarzystwie swojego 73-letniego taty.

Magda Mołek zaprosiła do show Ulę Chincz, Blanka 24-letnią kuzynkę, Maria Jeleniewska mamę, Tomasz Wolny żonę, Filip Gurłacz ojca, Magda Narożna dorastającą córkę, Michał Barczak siostrę, Ola Filipek przyjaciółkę. Tańce były różnorodne, klimat to nastrojowy, to pełen energii, ale jedno jest pewne - dla bliskich uczestników pojawienie się w show było ogromnym wyzwaniem.

Zobacz także: 64-letnia Majka Jeżowska zaszalała w "Tańcu z Gwiazdami". Ależ ona ma nogi! Znowu je pokazała

To właśnie dlatego z odcinka nie odpadła żadna para!

Zobacz także: Grzegorz Gurłacz zachwycił w "Tańcu z Gwiazdami". Kim jest tata Filipa Gurłacza?

Ale jurorzy nie poprzestali na rzucaniu komplementami. Każdy z uczestników otrzymał noty, które przeszły do kolejnego odcinka. Magia epizodu rodzinnego sprawiła, że jurorzy rozdali kilka okrągłych 40, jednak kilka par otrzymało niższe noty, a w sieci pojawiły się głosy o niesprawiedliwości.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami". Już wiadomo, kto odpadł w 4. odcinku! Nikt się tego nie spodziewał

Internauci się oburzyli. Gdzie tu sprawiedliwość?

Widzom spodobał się pomysł, by z odcinka rodzinnego nie odpadł żadem uczestnik. Dzięki temu najbliżsi nie musieli się aż tak stresować i obawiać, że swoją wpadką na parkiecie przekreślą szansę gwiazd na zdobycie Kryształowej Kuli.

Zobacz także: Kim jest mama Marii Jeleniewskiej? Zatańczy z córką w rodzinnym odcinku "Tańca z Gwiazdami"

"Wszystkie rodzinne występy były wzruszające i to świetny pomysł, że nikt w tym odcinku nie odpadł" - czytamy na facebookowym profilu show.

Ale już oceny jurorów sprawiły, że sędziowie podpadli internautom. Według niektórych np. Blanka otrzymała za wysoką notę, a Ola Filipek czy Magda Narożna za niską.

"Super, powinni dostać 40", "Pięknie, ale nie na 40 puntów", "Widać, że faworyzują Blankę, mimo że nie mam specjalnych zarzutów do jej tańca, ale ten występ nie na 40", "Znowu bardzo niesprawiedliwe oceny dla Oli", "Jury to mają klapki na oczach czy z góry ustalone, kto ma wygrać?", "Ja nie rozumiem tych niskich ocen dla Oli co odcinek. Przecież są gorsi, a dostają dużo lepsze oceny", "Za niskie oceny zdecydowanie", "Czy Pani Iwona to jest uprzedzona do Magdy? Oceny powinny być zdecydowanie wyższe" - czytamy w komentarzach.

Punktacja po odcinku przedstawiała się następująco: Maria i Jacek - 40 punktów, Filip i Agnieszka - 40 punktów, Blanka i Mieszko - 40 punktów, Tomasz i Daria - 37 punktów, Magda i Michał - 37 punktów, Michał i Magda - 36 punktów, Ada i Albert - 33 punkty, Magdalena i Piotr - 32 punty, Ola i Wojciech - 32 punkty.

Co sądzicie?

Zobacz także: Żona Tomasza Wolnego zmysłowa jak nigdy wcześniej. W "Tańcu z Gwiazdami" wyglądała lepiej niż partnerka swojego męża!

Zobacz więcej zdjęć. Niesprawiedliwe oceny od jurorów w "Tańcu z Gwiazdami"? Internauci się oburzyli. Zobaczcie zdjęcia z 4. odcinka!

Agnieszka Kaczorowska zamierza zniknąć po „Tańcu z gwiazdami”. Znamy plany tancerki! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.