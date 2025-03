Żona Tomasza Wolnego zmysłowa jak nigdy wcześniej. W "Tańcu z Gwiazdami" wyglądała lepiej niż partnerka swojego męża!

Tomasz Wolny od lat jest wierny tej samej kobiecie, z która tworzy udany związek. Dziennikarz kojarzony głównie z Telewizją Polską (a teraz Kanałem Zero) w 2009 r. poślubił Agatę Tomaszewską, którą widzowie na pewno dobrze znają z anteny TVN24.

Choć partnerzy poznali się właśnie w TVN24, zawodowo przez wiele lat działali po dwóch stronach barykady, w stacjach, które były wobec siebie opozycyjne, ale to tylko umocniło ich prywatną relację. Małżonkowie doczekali się trójki dzieci! Teraz dziennikarska para pokazała się w "Tańcu z Gwiazdami". Dali prawdziwy show w odcinku rodzinnym!

Agata Tomaszewska-Wolna, jakiej nie znaliście. Koronki i namiętny taniec z ukochanym

Agata Tomaszewska-Wolna od dawna pracuje w TVN24. Działała w stacji, gdy Tomasz Wolny stawiał w niej pierwsze kroki. Później on przeniósł się do konkurencji, a ona została. To nie wpłynęło na ich prywatną relację, a jeśli nawet, to tylko pozytywnie. Zakochani od 16 lat są małżeństwem i wspólnie wychowują troje dzieci.

44-letnia Tomaszewska na antenie TVN24 jest poważna, profesjonalna, a jej wizerunek ma to podkreślać. Nosi marynarki, garsonki, skromne sukienki. Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" mogła błyszczeć!

Razem z mężem, którego namówiła do udziału w show, pokazała się w tangu argentyńskim. W koronkach i czerwieni prezentowała się szalenie zmysłowo! Mąż nie odrywał od niej dłoni i oczu, a przepiękna Daria Syta, taneczna partnerka Wolnego, została zdeklasowana. Wszystkie oczy wpatrywały się jedynie w Wolną!

Na zmysłowe tango argentino pełne emocji postawili Tomek z żoną Agatą i Darią. Co to były za emocje?! Jury przyznało im 37 punktów. A Wam jak się podał ten występ? - czytamy na facebookowym profilu "Tańca z Gwiazdami".

Nagranie z show, jakie dała dziennikarska para, możecie znaleźć niżej.

Tomasz Wolny przeszedł do kolejnego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Tym razem nikt nie odpadł!

Zobacz więcej zdjęć. Żona Tomasza Wolnego w obcisłej, czerwonej kreacji z koronki. WOW! Agata Tomaszewska-Wolna w TVN-ie tak nie wygląda

"Taniec z Gwiazdami". Grażyna Szapołowska zagrała nogami. Ma 71 lat, założyła obcisłą sukienkę z rozcięciem, które sięgało niebezpiecznie wysoko