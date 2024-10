Nocna schadzka Mikołaja Roznerskiego. Nie odrywał rąk i oczu od tajemniczej piękności

40-letni Mikołaj Roznerski do niedawna nie miał szczęścia w miłości. Teraz wszystko się zmieniło?

Okazuje się, że aktor już nie jest singlem. Paparazzi przyłapali go z nową partnerką, którą ostatnio zabrał do Gdyni... i nie był w stanie się od niej oderwać. Nadmorski klimat sprzyjał spacerom we dwoje, co widać na zdjęciach wykonanych przez fotografów. Ci przyłapali gwiazdora i jego nową ukochaną podczas długiej randki. Był i spacer, i posiłek, były pocałunki, a wszystko w lekkim i naturalnym stylu. Zobaczcie!

Zobacz także: Mikołaj Roznerski nie posłał syna na religię. Zdradził dlaczego!

Mikołaj Roznerski z tajemniczą pięknością. Totalnie zakochani?

Aktor i jego nieznana w show-biznesie dziewczyna szli ciasno objęci i tulili się, by uniknąć wieczornego chłodu. Zakochani mieli fantastyczne nastroje. Śmiali się i spoglądali na siebie roziskrzonymi oczami.

Zmęczeni spacerem weszli na jedzenie do jednej z restauracji serwujących fast foody. Choć długo czekali na zamówienie, zajęci rozmową nie liczyli czasu. Mikołaj był zapatrzony w ukochaną, a ona w niego! Nie brakowało czułości.

Roznerski i jego partnerka w końcu doczekali się - wzięli jedzenie na wynos i poszli się przejść. W ciemnej uliczce znów pocałowali się w usta, przytulili się i tak objęci poszli razem do hotelu. Ależ z nich piękna para!

Zobacz także: Tak Mikołaj Roznerski bawi się w centrum Warszawy. Prawdziwe z niego "ciacho"!

Roznerski jest ojcem! Z matką syna nie ułożył sobie życia

Mikołaj Roznerski już od 13 lat jest tatą. Syn aktora przyszedł na świat w 2011 r., a jego mamą jest Marta Juras. Choć ta dwójka się rozstała, to nadal ma kontakt i bardzo dobre relacje, bo byli partnerzy wspólnie wychowują nastolatka.

Zobacz także: Serce Mikołaja Roznerskiego jest zajęte? Aktor przerwał milczenie

Mikołaj Roznerski był z Adrianą Kalską - nie wypaliło, ale nadal razem pracują

W 2018 r. Roznerski zaczął randkować z Adrianą Kalską. Wydawało się, że ich relacja jest bardzo poważna, jednak znów doszło do rozstania. Co ciekawe, ekspartnerzy wciąż razem pracują i nie mają z tym absolutnie żadnego problemu.

Zobacz także: Kolejna afera w "M jak miłość". Roznerski przywołany do porządku. Chodzi o Kalską

Zobacz więcej zdjęć. Mikołaj Roznerski z tajemniczą blondynką. Co łączy tę dwójkę? Było romantycznie!

Tak Mikołaj Roznerski bawi się w centrum Warszawy. Prawdziwe z niego "ciacho"! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.