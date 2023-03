Nominacje do Fryderyków 2023. Szok! Rubens z taką samą ilością nominacji, co Podsiadło

Co tam się działo?!

Marek Torzewski usłyszał straszną diagnozę. Kiedyś śpiewał "Do przodu Polsko", ale sam początkowo poddał się chorobie

To cud, że żyje

Gala rozdania Fryderyków to impreza, która corocznie budzi ogromne zainteresowanie. W tym roku impreza odbędzie się na Śląski, w Arenie Gliwice i będzie dostępna dla szerokiej publiczności. Program koncertu jest bardzo różnorodny. To chyba jedyna okazja by na jednej scenie zobaczyć T.Love, Mroza, Sarę James, Julię Wieniawa, Szczyla, Smolastego oraz... Behemotha.

Tegoroczne Fryderyki zostaną przyznane w 26 kategoriach. Najwięcej nominacji przypadło w tym roku Dawidowi Podsiadło, który ma szanse na statuetkę dla najlepszego autora tekstów, kompozytora, artysty, utworu, a także za najlepszy popowy album roku oraz najlepsze nagranie koncertowe. Taką samą ilość nominacji zgromadzał Rubens, który choć nie jest na rynku nowicjuszem, to zdobył uznanie za swój debiutancki solowy album.

Wśród pozostałych nominowanych są także Sanah, Mrozu, Sara James, Ralph Kamiński. Poniżej przedstawiamy nominowanych w najważniejszych kategoriach:

Nominacje Fryderyki 2023 - kategoria "Autor/Autorka/Team Autorski Roku"

Dawid Podsiadło

Mrozu / Arek Sitarz

Ralph Kaminski

Rubens

sanah

Nominacje Fryderyki 2023 - kategoria "Kompozytor/Kompozytorka/Team Kompozytorski Roku"

Błażej Król, Quebonafide

Dawid Podsiadło, Jakub Galiński

HOTEL TORINO (Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór)

Ralph Kaminski

sanah

Nominacje Fryderyki 2023 - kategoria "Teledysk Roku"

Brodka - za teledysk: Brodka - Sadza

Filip Załuska - za teledysk: Dawid Podsiadło – To, co masz Ty

Michał Pańszczyk - za teledysk: sanah – Nic dwa razy (W. Szymborska)

Michał Radziejewski - za teledysk: Sobel – Piękni ludzie

Nastazja Gonera - za teledysk: Daria Zawiałow, Sokół - Laura

Nominacje Fryderyki 2023 - kategoria "Zespół /Projekt Artystyczny Roku"

Julia Rocka i Kukon

Męskie Granie Orkiestra 2021

MIOUSH x Zespół „Śląsk"

Riverside

T. Love

Nominacje Fryderyki 2023 - kategoria "Artysta Roku"

Dawid Podsiadło

MROZU

Ralph Kaminski

Rubens

Vito Bambino

Nominacje Fryderyki 2023 - kategoria "Artystka Roku"

Agnieszka Chylińska

Brodka

Kaśka Sochacka

Natalia Szroeder

sanah

Nominacje Fryderyki 2023 - kategoria "Fonograficzny Debiut Roku"

Ania Leon

Jakub Skorupa

Rubens

Sara James

Zalia

Nominacje Fryderyki 2023 - kategoria "Utwór Roku"

Brodka - Sadza

Dawid Podsiadło - Mori

IGNACY - Czekam na znak

MROZU feat. Vito Bambino - Za daleko

Rubens - Wszystko ok?

Nominacje Fryderyki 2023 - kategoria "Album Roku - Rock"

Agnieszka Chylińska - Never Ending Sorry

Dezerter - 1986 Co będzie jutro?

Rita Pax - Piękno. Tribute To Breakout

T. Love - Hau Hau!

Nominacje Fryderyki 2023 - kategoria "Album Roku - Pop"

Dawid Podsiadło - Lata Dwudzieste

Doda - Aquaria

Mrozu - Złote bloki

Natalia Szroeder - Pogłos Suplement

sanah - Uczta

Obejrzyj galerię zdjęć z ubiegłorocznej Gali Fryderyków

Fryderyki 2021 - wywiad z Lanberry Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.